EDICTO PENAL

EXP. N°: 02561-2012-0-1903-JR-PE-06

RELATOR: MARJORIE Z PASQUEL GARCIA

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 02561-2012-0-1903-JR-PE-06

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

IMPUTADO: BUSTAMANTE DEL AGUILA, JUNIOR ENRIQUE

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MAYOR DE 10 Y

MENOR DE 14 AÑOS DE EDAD)

AGRAVIADO: C T, PR

RESOLUCIÒN NÙMERO DIECISÉIS

Iquitos, once de octubre del año dos mil diecisiete.

DADO CUENTA, en la fecha los actuados del presente proceso, razón de secretaria y de relatoría y con el Dictamen Penal Superior Nº 202-2017-MP-2ºFSP-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cédula y por edicto de ley, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ. Notifíquese.

V-3(17,18 y 21)

EDICTO PENAL

EXP. N°: 03253-2011-0-1903-JR-PE-03

RELATOR: MARJORIE Z PASQUEL GARCIA

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 03253-2011-0-1903-JR-PE-03

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA ESPECIALIZADA FETID,

IMPUTADO: SANCHEZ RIOS, TEOFILO

DELITO: PROMOCIÓN O FAVORECIMIENTO AL TRÁFICO ILÍCITO DE

DROGAS.

AGRAVIADO: EL ESTADO PROCURADOR PUBLICO DE TRAFICO DE DROGAS,

RESOLUCIÒN NÙMERO TREINTA Y TRES

Iquitos, diecisiete de noviembre del año dos mil diecisiete.

DADO CUENTA, con el Dictamen Penal Superior Nº 291-2017-MP-2ºFSP-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cédula y por edicto de ley, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. Al escrito N° 180544-2017, presentado por Erick Edwin Sol sol Céspedes, abogado de Teófilo Sánchez Ríos, estando a lo que indica: Téngase por señalado casilla electrónica N° 22223, lugar donde se le deberá notificar. SUSCRIBIENDO el relator por vacaciones de la señora secretaria de Sala y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ. Notifíquese.

V-3(17,18 y 21)