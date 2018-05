EDICTO PENAL

EXP. N°: 00118-2008-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: MARJORIE Z PASQUEL GARCIA

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00118-2008-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

IMPUTADO: SANDY TUITUY, GUILLERMO VENANCIO Y OTROS

DELITO: SECUESTRO

AHUANARI RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO

DENCE FACHIN, JOSE

DELITO: SECUESTRO

VEGA FLORES, JHON

DELITO: SECUESTRO

AGRAVIADO: PLUS PETROL NORTE SAA,

RESOLUCIÒN NÙMERO CINCUENTA Y CUATRO

Iquitos, once de octubre del año dos mil diecisiete.-

DADO CUENTA, en la fecha los actuados del presente proceso, razón de relatoría y con el Dictamen Penal Superior Nº 172-2017-MP-2ºFSP-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cédula y por edicto de ley, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ. Notifíquese.

V-3(10,11 y 14)

EDICTO PENAL

EXP. N°: 0167-2011-0-1903-JR-PE-01

RELATOR: MARJORIE Z PASQUEL GARCIA

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA – Sede Central

EXPEDIENTE: 0167-2011-0-1903-JR-PE-01

RELATOR: MARJORIE PASQUEL GARCIA

IMPUTADO: REATEGUI CARIHUASARI, JOSE

DELITO: ASESINATO

AGRAVIADO: MALAFAYA PINEDO, TERESA SEGUNDA

RESOLUCIÒN NÙMERO VEINTIUNO

Iquitos, Dieciséis de Enero del año dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA, en la fecha los actuados del presente proceso, con el Dictamen Penal Superior Nº 001-2018-MP-2ºFSP-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cédula y por edicto de ley, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ. Notifíquese.

V-3(10,11 y 14)

EDICTO PENAL

EXP. N°: 00777-2011-0-1903-JR-PE-04

RELATOR: MARJORIE Z PASQUEL GARCIA

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00777-2011-0-1903-JR-PE-04

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA ESPECIALIZADA TID,

IMPUTADO: MENDOZA PEÑA, CLEVER

DELITO: PROMOCIÓN O FAVORECIMIENTO AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

PAREDES CAMPOS, OSCAR

DELITO: PROMOCIÓN O FAVORECIMIENTO AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

AGRAVIADO: ESTADO PROCURADOR PUBLICO EN ASUNTOS DE TID,

RESOLUCIÒN NÙMERO VEINTINUEVE

Iquitos, quince de noviembre del año dos mil diecisiete.-

DADO CUENTA, en la fecha con el Dictamen Penal Superior Nº 279-2017-MP-2ºFSP-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cédula y por edicto de ley, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. SUSCRIBIENDO el relator por vacaciones de la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ. Notifíquese.

V-3(10,11 y 14)

EDICTO PENAL

EXP. N°: 01563-2007-0-1903-JR-PE-06

RELATOR: MARJORIE Z PASQUEL GARCIA

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 01563-2007-0-1903-JR-PE-06

RELATOR: MARJORIE Z. PASQUEL GARCIA

IMPUTADO: BYTTON CONDE, DAVID

DELITO: VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL (TIPO BASE).

HUYMANA MORCERA, JOEL

DELITO: ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES (EDAD VÍCTIMA

: 7-10 AÑOS).

AGRAVIADO: RMHV TRHV

RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y OCHO

Iquitos, Doce de Marzo del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA, en la fecha con los actuados del presente proceso, y con el Dictamen Penal Superior N° 083-2018-MP-2°FSP-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario N° 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cedula y por edicto de ley, por el término de TRES DÍAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al Acuerdo Plenario antes citado. SUSCRIBIENDO la presente la Señora Secretaria de Sala por disposición Superior y al amparo de la previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ. Notifíquese.

V-3(10,11 y 14)

EDICTO PENAL

EXP. N°: 02207-2012-0-1903-JR-PE-04

RELATOR: MARJORIE Z PASQUEL GARCIA

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 02207-2012-0-1903-JR-PE-04

RELATOR: MARJORIE Z. PASQUEL GARCIA

MINISTERIO PÚBLICO: 1ERA FISCALIA PENAL CORPORATIVA DE MAYNAS

IMPUTADO: LANARO LOPEZ, LLENG MARTIN

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MAYOR DE 10 Y MENOR

DE 14 AÑOS DE EDAD)

AGRAVIADO: K D, DCP

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTE

Iquitos, Veintiocho de Marzo del dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA, en la fecha con los actuados del presente proceso, y con el Dictamen Penal Superior N° 097-2018-MP-2°FSP-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario N° 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cedula y por edicto de ley, por el término de TRES DÍAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al Acuerdo Plenario antes citado. SUSCRIBIENDO la presente la Señora Secretaria de Sala por disposición Superior y al amparo de la previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ. Notifíquese.

V-3(10,11 y 14)

EDICTO PENAL

EXP. N°: 02246-2009-0-1903-JR-PE-01

RELATOR: MARJORIE Z PASQUEL GARCIA

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA – Sede Central

EXPEDIENTE: 02246-2009-0-1903-JR-PE-01

RELATOR: MARJORIE PASQUEL GARCIA

IMPUTADO: SHAPIAMA PINCHE, JACK JEFFERSON

DELITO: ROBO AGRAVADO

IMPUTADO: TORRES HUARMIYURI, AMERICO

DELITO: ROBO AGRAVADO

AGRAVIADO: MORI RETAGUI, ROSMERY

RESOLUCIÒN NÙMERO VEINTIUNO

Iquitos, Dieciséis de Enero del año dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA, en la fecha los actuados del presente proceso, con el Dictamen Penal Superior Nº 003-2018-MP-2ºFSP-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cédula y por edicto de ley, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ. Notifíquese.

V-3(10,11 y 14)

EDICTO PENAL

Instr. N°: 02092 -2011- 0-PE

Secretaria de Sala: Abog. MARIA ESTHER RUIZ BAZALAR

Por disposición Superior de la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Loreto, se cita, llama y emplaza a la persona de JUAN GARCIA SILVA, en calidad de IMPUTADO, a fin de que ASISTA a la Sala de Audiencias de la Sala Penal Liquidadora de Maynas, a la continuación de la audiencia de juicio oral programada para el día VIERNES 18 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS OCHO Y CUARENTA Y CINCO DE LA MAÑANA (08:45 am); bajo apercibimiento de ordenarse su inmediata búsqueda, ubicación, captura e internamiento en el Penal de Varones de Iquitos en caso de inconcurrencia; al haberse dispuesto así en el Exp. N° 02092-2011-0-PE, seguido contra RORY FABIAN ALBA RAVANAL y otros, por el delito de robo agravado, en agravio de CARLOS JUNIOR RUIZ SANDOVAL.

Iquitos, 09 de mayo del 2018.

V-3(1011 y 14)