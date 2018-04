RAZÓN DE RELATORÍA:

Se da cuenta en la fecha del presente expediente, debido a las recargadas labores propias de

esta relatoría y teniendo en cuenta que la suscrita asumió el cargo de relatoría con fecha 09 de

Enero del 2018; y, luego de ello, me encontraba gozando de mis vacaciones desde el 01 de

Febrero al 05 de Marzo del 2018; lo que informo para conocimiento y fines.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00199-2012-0-1903-JR-PE-02

RELATOR: MARJORIE Z. PASQUEL GARCIA

IMPUTADO: YUYARIMA AQUITUARI, EVA EMERITA

DELITO: PROMOCIÓN Y FAVORECIMIENTO DE LA PROSTITUCIÓN Y OTROS

AGRAVIADO: MENOR DE INICIALES ZMRC 16Z

EDICTO PENAL

RESOLUCIÓN NÚMERO SESENTA Y NUEVE

Iquitos, Doce de Abril del Año dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA de autos con el Dictamen Penal Superior que antecede, agréguese a los autos del presente proceso seguido contra FREDY ROLAN RAMIREZ TENAZOA Y OTRO, por el Delito Contra La Libertad en la modalidad de PROXENETISMO Y OTRO, en agravio de la MENOR DE INICIALES Z.N.R.C.; y siendo el estado del proceso PROGRAMARON como fecha y hora para la VISTA DE LA CAUSA, la misma que se llevará a cabo el día VIERNES VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 am.); en consecuencia MANDARON que el notificador diligenciero cumpla con notificar a las partes dentro del término de ley, o con las formalidades que le franquea la ley, por cedula de notificación y por Edicto de Ley en el Diario “La Región” bajo responsabilidad a fin de que las mismas a través de sus abogados puedan solicitar hacer uso de la palabra con arreglo a ley. Asimismo, CUMPLAN los abogados de las partes en el término de cinco días, con señalar domicilio procesal electrónico, bajo apercibimiento de multa no mayor de 10 URP, en caso de incumplimiento. Por otro lado, conforme a la razón de relatoría, recomiéndese al Personal de esta Sala Penal dar prioridad a la tramitación del presente proceso a fin de no contribuirse en dilaciones innecesarias. Interviniendo los Señores Jueces Superiores ATARAMA LONZOY, DEL ROSARIO CORNEJO Y AMORETTI MARTINEZ, integrantes de ésta Sala Penal. Notifíquese.

S.S. ATARAMA LONZOY

DEL ROSARIO CORNEJO

AMORETTI MARTINEZ

EDICTO PENAL

EXP. N°:00205-2015-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: MARJORIE Z PASQUEL GARCIA

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00205-2015-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

IMPUTADO: CHAVEZ PEREZ, TITO Y OTROS

DELITO: PECULADO

AGRAVIADO: MUNICIPALIDAD PROINCIAL DE LORETO NAUTA,

RESOLUCIÒN NÙMERO DIECIOCHO

Iquitos, dieciocho de enero del año dos mil diecisiete.-

DADO CUENTA, con el Dictamen Penal Superior Nº 323-2017-MP-2ºFSP-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cédula y por edicto de ley, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a emitir la resolución que corresponde. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ. Notifíquese.

EDICTO PENAL

EXP. N°: 00215-2016-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: MARJORIE Z PASQUEL GARCIA

Por disposición Superior de la Sala Penal de Loreto, se pone en conocimiento de las partes procesales, la siguiente resolución:

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00215-2016-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: GAMANIEL LAULATE LOZANO

IMPUTADO: YUYARIMA HUAYAMBAHUA, MARVIN

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR (ENTRE 14 AÑOS Y MENOS DE 18

AÑOS)

AGRAVIADO: JLPM JLPM, JLPM

RESOLUCIÒN NÙMERO ONCE

Iquitos, ocho de noviembre

Del año dos mil diecisiete.

DADO CUENTA, en la fecha los actuados del presente proceso, razón de de relatoría y con el Dictamen Penal Superior Nº 282-2017-MP-2ºFSP-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes el Dictamen Penal antes citado por cédula y por edicto de ley, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ. Notifíquese.

1°JUZG. PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO (EX 5°)

EXPEDIENTE: 03129-2009-0-1903-JR-PE-01

JUEZ: DIAZ ANGULO SANTOS VANESSA

ESPECIALISTA: FIGUEROA COSAVALENTE NELLY JOHANNA

EDICTO PENAL

El Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Maynas, de conformidad con la Segunda Disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1206, y con lo dispuesto por el artículo 285-B inciso 1) incorporado al Código de Procedimientos Penales, por el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1206. cita y emplaza a los procesados LUIS ALFONSO ZUTA MACEDO, LELITH PATRICIA ZUTA FERNANDEZ, MANUEL TUESTA RAMOS y GAMANIEL MALLQUI MINAYA, PARA LA LECTURA DE SENTENCIA, para el día JUEVES DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado en la Av. Grau N° 720 – Iquitos (Edificio del Nuevo Código Procesal Penal), la misma que se llevará a cabo en acto público e inaplazable y con los que concurran al mismo, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la referida diligencia con la sola presencia de su Abogado Defensor o en su defecto del Defensor Público asignada a este Juzgado, en caso de inconcurrencia del referido acusado y de su Abogado Defensor, debiendo el cursor notificar a las partes procesales, y al defensor Público; sin perjuicio de ello remítanse los edictos Nacionales al Diario el Peruano así como también el diario local la Región. Notificándose.

Iquitos, 23 de Abril de 2018

