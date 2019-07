Sala civil está al 74% de la meta anual de expedientes resueltos

Destacada cifra se reporta al cierre del mes de junio. A seis meses de iniciada su labor, el órgano jurisdiccional ya no dista de alcanzar la meta estándar anual – 2019, proyectando a superarla ampliamente hasta el mes de Diciembre.

Por disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, anualmente, se establece para los órganos jurisdiccionales de las sedes de las 34 Cortes Superiores de Justicia del Perú el cumplimiento de una cantidad estándar de expedientes resueltos. En el caso de la Sala Civil de la Corte de Loreto, ésta ha alcanzado al cierre del mes junio –sexto mes del año- la increíble cifra de 74% de cumplimiento del estándar establecido. Es decir, de los 1400 procesos judiciales que se tiene como meta resolver para el año 2019, la Sala Civil ya ha resuelto 1029; lo que evidencia que al cierre del presente año se superará ampliamente dicho objetivo programado para las Salas Especializadas, pudiendo alcanzar hasta un 150% de dicho estándar, logro indudablemente importante para el órgano jurisdiccional.

Es importante indicar que, si bien el cumplimiento al 100% de la meta estándar demuestra una efectiva labor del área, esto no implica que ya no existan más expedientes por resolver. Por el contrario, al igual que en otras Cortes, los casos judiciales ingresan constantemente y la cantidad nunca queda en cero. En tal sentido, podríamos comparar la dinámica de procesos judiciales que ingresan a una Corte, con los pacientes que ingresan a un hospital del Estado: basta, continua, y con insuficiente número de profesionales y óptimos recursos para la atención de los usuarios.

Sin embargo, la Sala Civil de la Corte de Loreto –a pesar de las limitaciones- está encaminada firmemente a reducir la sobrecarga procesal, la cual supera los tres mil expedientes, entre los que están en trámite, así como los cuadernos de apelaciones; situación que hace indispensable la creación de una nueva Sala Superior que asuma los asuntos laborales y contencioso administrativos, lo que coadyuvará a aligerar la carga de la Sala y responder con mayor oportunidad y celeridad a la resolución de controversias judiciales en el ámbito de su competencia.

Además de la necesidad de personal calificado que se constituiría en un nuevo órgano jurisdiccional, también se precisa de la renovación de equipos informáticos y útiles de trabajo que potencien la labor judicial de la Sala Civil de la Corte de Loreto; limitaciones que ya han sido recogidas en la visita realizada por una comisión especial de la Corte Suprema de Justicia, el pasado mes de mayo, la cual estuvo presidida por el Juez Supremo Héctor Lama More.

Entre los asuntos más predominantes que atiende la Sala Civil se encuentran: contencioso administrativo, violencia familiar y de menores, asuntos laborales, civil – comerciales, constitucionales, y de familia. Un total de catorce colaboradores la conforman, entre magistrados y servidores judiciales, quienes han venido perfeccionando el trabajo jurisdiccional, asumiéndolo como un servicio público esencial, que debe responder con eficiencia a la demanda de justicia oportuna de la sociedad. (Oficina de Imagen Institucional –CSJ Loreto)