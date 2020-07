Sala Civil conocerá vistas de la causa desde el primer día del levantamiento de la cuarentena-

Desde el último viernes, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto publicó el rol de las vistas de la causa que se conocerán desde el 01 al 03 de julio; retomando con ello la impartición habitual del servicio de justicia en materia civil.

Como es de conocimiento público, a raíz de la suspensión de las actividades por el estado de emergencia, las Vistas de la Causa y demás servicios judiciales programados durante dicho período (del 16 de marzo al 30 de junio) también se vieron interrumpidos.

No obstante, desde el 01 de julio, la Sala Civil ha logrado el reinicio inmediato de las Vistas de la Causa (sin informe oral), gracias a la programación y notificación oportunas a las partes procesales.

Asimismo, esta Sala Superior ha precisado que las resoluciones que emitirá serán notificadas a las casillas electrónicas; medida que busca reforzarse ante la necesidad de dar uso a medios tecnológicos que contribuyan con una comunicación más rápida y que propicie el distanciamiento social, lo cual no sucedía con las notificaciones físicas.

Cabe indicar que, aún cuando la primera fase de reactivación del Poder Judicial inició desde el 17 hasta el 30 de junio, dicho período estuvo orientado a la ejecución del plan de descarga procesal y programación de audiencias no realizadas y por realizar.

Por otro lado, la Sala Civil informó que las Vistas de la Causa con informe oral, así como las audiencias públicas de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (programadas inicialmente para julio) se reprogramarán a partir del próximo 01 de agosto. Esto con motivo de posibilitar a las partes procesales agenciarse de un correo electrónico Gmail para el desarrollo de audiencias virtuales.

El desarrollo preferente de audiencias virtuales, en lugar de las presenciales, se ha establecido como necesario, a fin de proteger la salud del público usuario, jueces y servidores; ya que evitará el contacto interpersonal, y la concurrencia pública a los ambientes del palacio de justicia, reduciendo las posibilidades de contagios por COVID-19.

La Corte de Loreto ha invocado a la ciudadanía, y especialmente a los abogados, a contribuir con la efectiva administración de justicia, mediante el cumplimiento de proporcionar un correo electrónico Gmail en el breve plazo, en observancia del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y el artículo 109, inciso 6) del Código Procesal Civil.

Dato importante: La Vista de la Causa es la etapa de un proceso judicial en que los jueces que integran un colegiado (normalmente un grupo compuesto por tres jueces) toman conocimiento simultáneo de un caso sometido a su decisión, por medio de la relación de un relator y de las declaraciones de los abogados defensores.

Oficina de Imagen Institucional y Prensa – Corte Superior de Justicia de Loreto