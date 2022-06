Se burla de aquellos embaucados porque hasta ahora nadie le ha puesto una denuncia penal ante la fiscalía como presunto estafador.

Embaucó al conocido camarógrafo de Iquitos Adolfo Salva Vargas, quien está sin trabajo y a punto de perder su casa que con tanto esfuerzo consiguió.



Béder, se aprovecha de la buena voluntad de las personas y del sano derecho de querer ganar un poco más con las propuestas de negocios que les hace. Les pinta “pajaritos en el aire” para luego no responder con los pagos ofrecidos.

El caso de Adolfo Salva Vargas, muy conocido en los medios de comunicación por haber laborado durante años en Canal 2 y otros; es tremendo. Tenía su modesto negocio de comida en Las Colinas. Invirtió miles de soles de su AFP para mejorar su cebichería. Un día se vacunó contra la Covid, no atendió porque se sentía mal.

Es ahí cuando alguien llama a la puerta y le dice que su local era muy bonito y que se lo alquile para hacer un negocio, que salga hasta de su cuarto y que se alquile otro por ahí que él se lo pagaría. Le ofreció 3 mil soles, pero le pagaría 1,200 ya que el resto invertiría en mejorar algunas cosas en el local. Adolfo aceptó.

Pero jamás se imaginó que su casa sería destruida en el interior para hacer un ambiente tipo discoteca. Su cuarto se lo destrozaron, se llevaron muchas pertenencias del camarógrafo. Viendo que no le pagaba el alquiler ofrecido, ya que incluso estaba con deuda de agua y luz (más de 4 mil soles), empezó a reclamar. Conciliaron y que le iba a cancelar un aporte significativo, nunca cumplió.

En su desesperación, Adolfo, comunicó que vendería la casa. De inmediato respondió Béder, indicando que sería lo mejor y que le debe pagar 180 mil soles de su inversión. Cuando a simple vista la inversión ejecutada en el negocio se vislumbra menor. Y qué ni piense que va a entregar nada así de fácil, que le tiene que devolver. Por lo que ya está entrando a tallar el abogado de Salva Vargas.

O sea, lo dejó sin su cuarto, le prometió un buen pago y no cumplió, hizo arreglos en la casa que nadie le autorizó, destruyó su casa al interior, no cumplió con pagar con el agua y la luz por lo que existe una deuda grande, y ahora quiere que el camarógrafo venda su casa y que le pague 180 mil soles, sin demostrar las facturas de los supuestos gastos ejecutados.

El camarógrafo hoy sin trabajo y sin un espacio estable donde vivir, ha caído en desesperación al no entender el terrible daño que le ha causado el supuesto empresario que hoy se atreve a amenazar y a presionarlo para que venda su casa y le devuelva 180 mil soles.

Y NO ES EL ÚNICO CASO, EN NAUTA HAY QUEJAS.

Se pudo recorrer varios locales en que ha estado funcionando su discoteca XBIO, ahora convertido en BOA. Hasta los motocarristas hablan que es un estafador y que por eso anda de local en local y que a todos los dejan con grandes deudas de luz y agua.

Se pudo conversar en la ciudad de Nauta con la profesora de nivel inicial Winny Pezo Gutiérrez. Indicó que Béder Hidalgo Ortiz, se cruzó en su destino a través de otros amigos que iban a un local conocido como Picnik, una especie de restobar.

“Ahí Béder Hidalgo, me empezó a hablar de que podíamos invertir en mejorar el ambiente y ganar dinero. Me ofreció pagarme 700 soles al mes por 11 mil soles que le di fruto de un ahorro que tenía, firmamos un acta. Me pagó por 5 meses y al final como mi madre se enfermó del corazón, yo le dije que necesitaba mi capital. Nunca me entregó. Yo ya no quiero la ganancia del último mes, solo quiero que me devuelva mis 11 mil soles.

Me empezó a tontear, he ido mil veces a buscarlo y me dicen que está en Iquitos, que ha salido etc. Ya no contesta el teléfono, me ha bloqueado. No puedo llevar a Lima a mi madre para que la vean del corazón.

Si ustedes recorren Nauta, verán que ha dejado varios locales porque no cumple con las personas a las que estafa. A una señora la ha dejado bien endeudada con cuenta de agua y luz, recuperó su casa, pero adentro se la había destrozado.

Por mi parte yo estoy tomando acciones legales con mi abogado, ya es hora que alguien le dé un escarmiento a ese sujeto. Lo denunciaré por estafa” contó Winny.

¿Díganos y luego que ha publicado en redes dando a conocer la estafa que le ha hecho, no la ha llamado?

-No tiene cara de llamarme porque todo lo que digo es verdad, nada es mentira. Si viera la cantidad de gente que ha respondido a la información que publiqué, muchos se quejan de las estafas que les ha hecho ese sujeto. Lo tildan de estafador, de embaucador, al que menos le debe y se vienen juntando para denunciarlo. Yo necesito mi dinero e iré hasta las últimas.

AHORA ESTÁ EN LOCAL FRENTE AL GRIFO PETROPERÚ EN NAUTA.

Luego de ver varios locales del XBIO y BOA en Nauta cerrados; se pudo ver el último local alquilado al frente de un grifo, al ingreso de Nauta. Al parecer quien le ha alquilado también ha creído en los “pajaritos” que le habrá pintado Béder Hidalgo Ortiz.

De seguro más adelante lo estará denunciando. Se espera que alguna autoridad de Iquitos o Nauta, pueda ponerle su pare y lo sancione. Si dice invertir, mejorar, que lo demuestre, que devuelva los locales sin amenazas de por medio, como lo hace con el camarógrafo Adolfo Salva.