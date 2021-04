Sacaron a jefe de personal de la Dirección de Educación por presunto acoso sexual y laboral

Según se puede visualizar en acta firmada por la directora de la Dirección de Educación y el Defensor del Pueblo.



Para muchos la salida intempestiva del profesor Euler Acho Escalante del cargo de jefe de recursos humanos de la Drel y Ugel/Maynas; estaba en la nebulosa. Un poco confuso. No había puntos fuertes como para que el gobernador Ochoa Sosa y la directora Linda Angulo, quienes lo habían mantenido contra viento y marea; le bajaran el dedo.

Pero llegó la hora impostergable. Esto debido a que una docente denunció verbalmente al profesor Acho Escalante, frente al Defensor del Pueblo, la directora de educación, entre otros. Entregando como prueba una serie de mensajes de Wathsapp cruzados con Acho, donde éste se emocionaba al escribirle a la maestra.

“Al tomar conocimiento del concurso de adjudicaciones de contratos en la dirección regional de educación, me comuniqué con el jefe de personal de la Ugel/Maynas, a fin de adjudicarme una plaza vacante de maestra” refiere la denunciante.

Agregando que en dos oportunidades habrían salido a degustar platos de comida y que en ello habrían conversado de una plaza vacante donde Acho, aparentemente le habría dicho si saldría con un hombre casado para mantener una relación extramarital, siendo que ella le respondió de manera negativa indicando que no saldría con un hombre con compromiso.

Y que luego de ese episodio habría recibido mensajes denigrantes contra la mujer. Que después le adjudican una plaza vacante en un colegio de Cabo López donde recibió del director maltratos psicológicos y hostiles. Indicando que por intermedio del profesor Euler Acho, no se merecía haberse adjudicado ninguna plaza.

Por lo que Defensoría del Pueblo pidió a la directora que tome las acciones correctivas de manera inmediata y que de protección correspondiente a la maestra que se encuentra en dicho problema. Así como iniciar las investigaciones a fondo de manera rápida.

Consultados algunos docentes, mencionaron que Acho Merece una sanción ejemplar, así como ocurre con cualquier otro personal del sector ante cualquier queja. (LMHL).