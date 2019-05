“Sacar a oncóloga del hospital regional es un exabrupto y error que va en contra de los seres humanos”

Declaró María Luz Rodríguez, secretaria del sindicato de

trabajadores del hospital regional de Loreto.

Agregando que es un “tremendo error” el cometido por el director del nosocomio, ginecólogo Julio Galo Gastelú Arévalo.

Justo se pudo entrevistar a la profesional cuando salía presurosa de su oficina en busca del gobernador de Loreto, a fin que le dé una explicación de tan letal decisión del director del hospital regional, ginecólogo Galo Gastelú Arévalo, al quitar la jefatura del departamento de Oncología a la especialista en Oncología (profesional formada en la Universidad de Rusia) Dra. Mercedes Egues Tapia, entregando el cargo al médico general Giuseppi Rivera Domínguez.

“Ha sido una ingrata sorpresa que nos preocupa mucho. Nosotros estamos a favor de la doctora especializada en Oncología ya que la población necesita de un médico oncólogo, quitarles ese servicio es como anunciarles la muerte a esos usuarios. Todos sabemos que el traslado a Lima de un paciente es carísimo, yo fui paciente y conozco de cerca todo ese proceso.

Pienso que el director Galo Gastelú, está cometiendo un exabrupto. Nosotros le hemos venido diciendo muchas cosas para un cambio estructural, pero él no hace caso a nada. Nosotros como sindicato Fenutssa respaldamos a la doctora oncóloga. Nosotros no nos coludimos o apoyamos al director, como dicen algunos. Él no está haciendo bien las cosas. No es un buen director. Estamos yendo a hablar con el gobernador sobre este punto”, habló la dirigente.

¿Y usted no cree que esa decisión nazca desde lo alto del gobierno regional?

-Si fuera así es una decisión errónea porque la población que apoyó al profesor Elisbán, se vería defraudada. Porque esa decisión está yendo contra la población que lo apoyó. Es un exabrupto y algo erróneo porque está yendo contra la vida de los seres humanos, pacientes oncológicos que necesitan de ese tratamiento.

Un médico general no es un oncólogo, no podemos dejar ir a una gran profesional que hace mucho bien a los pacientes afectados del terrible cáncer.