Sacan al director de Ugel Requena por no prestarse a sobrevalorar entrega de materiales educativos

Hoy estaría haciendo entrega de cargo en esa provincia.



La sorpresa le cayó como un baldazo de agua súper helada al director saliente Segundo Jackerson Ramírez Souza, quien tenía resolución que le asignaba el cargo hasta finales del mes de junio.

A través del memorándum 409 la directora regional de educación Linda Ketti Angulo Bartra, le da el término de designación de confianza como director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Requena. Colocando inmediatamente en el cargo a la Prof. Mónica Jackelinne Oscanova Panduro. “Exhortándole “eficiencias” (sic) en las labores encomendadas”, le puntualizan.

Este medio de comunicación pudo comunicarse de inmediato con el director saliente para conocer su versión de tan intempestivo cambio. Remarcó que no creía que se daba por exceso en el contrato de personal, ya que eso se venía corrigiendo desde hacía semanas, quedando pocos actualmente.

Que más bien se trataría de actos de presunta motivación para hechos de corrupción de parte del director de Logística de esa Ugel, al querer insinuar que acepte una posible sobrevaloración en la distribución de materiales educativos.

“Cuando ingreso a la UGEL encuentro el tema de la distribución de materiales, pido un informe al logístico Edinson Del Águila, pero no me daba. Le digo que no iban a salir mientras no informen de cómo estaba haciendo, qué documentos estaba elaborando y cómo está tratando con los transportistas.

Él me responde que quería hablar a solas, entra a la dirección y me dice que le sobraba 80 mil soles. Le pregunté ¿qué significaba eso? Y que, si me iba a ofrecer algún dinero, yo no aceptaba. Le expresé que baje y ponga el precio normal de cómo se debe apagar.

Él me respondió, pero está dentro de las 8UIT y le dije que No. Que me ponga el precio real, el precio normal como debe ser de cada ruta y es así que detengo la salida de los materiales” habló Segundo Ramírez Souza.

Lamentable y es de suponer que se tomen las acciones correctivas inmediatas. (LMHL).