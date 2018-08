COHIDRO promueve acciones y representantes étnicos estuvieron acompañados por ORPIO.

Los sabios destacaron la prioridad de poner en marcha los proyectos comprometidos por el Estado.

Se aclaró que se ha realizado talleres con la participación de 800 personas durante la Consulta Previa y no 60,000.

Como parte del proceso de elaboración de los estudios requeridos en el marco del proyecto Hidrovía Amazónica, los días 25 y 26 de julio, sabios y líderes indígenas se reunieron con representantes de COHIDRO y se comprometieron a promover una mayor participación de las organizaciones indígenas.

Además de la empresa COHIDRO, (Concesionaria del proyecto Hidrovía Amazónica), fueron convocados por esta entidad 4 sabios indígenas delegados de las cuatro cuencas que abarca el proyecto. Ellos son: Lino Curitima (Corpi-Huallaga), Emir Masenkai (Corpi-Marañon), Rusbel Casternoque (ORPIO) y Medardo Mori (ORAU).

Los sabios estuvieron acompañados por representantes de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO-Loreto), la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (CORPI SL), y representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

También estuvieron presentes representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC, así como especialistas de las empresas Royal Haskoning y ECSA Ingenieros, encargados del Estudio Definitivo de Ingeniería y del Estudio de Impacto Ambiental detallado, respectivamente.

La primera reunión del 25 de julio respondió al objetivo de compartir información y promover el diálogo y reflexión sobre el proyecto Hidrovía Amazónica, respondiendo al mismo tiempo a las inquietudes y dudas por parte de las organizaciones indígenas.

En un primer momento se recordaron las etapas del proyecto, así como sus objetivos, servicios y beneficios para la Amazonía y para el país, en los ámbitos económicos, sociales y ambientales.

Se destacó la posibilidad de acercar hacia las comunidades, los servicios públicos que actualmente no pueden llegar por la ausencia de una vía de acceso segura y permanente. Los sabios destacaron la prioridad de poner en marcha los proyectos comprometidos por el Estado durante el proceso de Consulta Previa realizada en el año 2015, y que aún no se concretan en su mayoría.

Al respecto la representante del MTC, Ángela Hernández, informó que los sectores comprometidos vienen cumpliendo determinadas actividades y añadió que canalizarán la información detallada para su respectiva difusión, también mencionó que los talleres de la Consulta Previa se realizaron con un promedio de 80 personas por las 10 sedes, aclarando que no se ha realizado talleres con la participación de 60,000 personas, siendo realmente 800 personas las participantes durante la Consulta Previa.

Durante los primeros talleres llevados a cabo por Cohidro dentro del proceso del EIA-d se ha llegado a un universo 1738 personas (1230 hombres y 508 mujeres), en 20 sedes incluidas las de la Consulta Previa. Se incorporaron 13 traductores que acompañaron a las brigadas en las 04 cuencas del proyecto. Los representantes indígenas recalcaron la necesidad de priorizar algunos proyectos para ponerlos en marcha paralelamente al avance en la implementación de la Hidrovía Amazónica.

En cuanto a los estudios, se presentaron los avances en el desarrollo del Estudio Definitivo de Ingeniería y del Estudio de Impacto Ambiental detallado, enfatizando los productos requeridos por el contrato de concesión y los respectivos plazos de entrega; así como detalles relacionados al proceso de recojo de información, tales como convocatorias, actividades realizadas (60 talleres de evaluación rural participativa, 60 fichas etnográficas, 60 fichas comunales, 745 entrevistas en 151 localidades, 2468 encuestas en 106 localidades), entre otros.

(Diana López M.)