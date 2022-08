Respondió la presidenta del Poder Judicial Dra. Elvia Barrios Alvarado, a la pregunta sobre el pago de la deuda social a docentes y otros.

También adelantó que, para profundizar detalladamente en las liquidaciones, a fin de mes el poder judicial contará con un Perito especializado.



“A través de la Corte Suprema hemos generado jurisprudencia consolidada que debería ser tomada en consideración por quienes accionan; abogados, procuradores públicos y la ONP. Una demanda que he hecho a la ONP y a algunos abogados, procuradores, es que a pesar que saben que hay jurisprudencia consolidada, de que hay un criterio unificado en la Corte Suprema respecto al cálculo, todavía se sigue impugnando.

Se tiene una sentencia de primer grado y se impugna, esto de acuerdo a lo establecido por ley, entonces se recurre a la Corte Suprema y hace que la Corte esté sobrecargada de procesos laborales. De suerte que este año hemos implementado un gran Plan de Descarga Procesal en la Corte Suprema y nuestra meta es emitir 20 mil resoluciones, vamos por la mitad.

¿Qué hacer? Desgraciadamente se da la judicialización. Mientras las instituciones del Estado no reconozcan que son derechos, la judicialización va a ser el camino. Esto demora por el significativo número de causas que tenemos” detalló la presidenta.

El presidente de la CSJL, Carlos Del Piélago, agregó:

“Justamente la Corte de Loreto ha implementado un área específica de liquidaciones, con personal especialista en la materia, están avanzando. Sin embargo, ya en el momento de ejecutar, normalmente el gobierno regional no va, no hace los depósitos y eso ocasiona embargos, pero las cuentas están vacías. Es un círculo vicioso. Es un tema que aún no está resuelto. Se ve la falta de deseo de satisfacer los justos derechos de los profesores que merecen nuestro respeto, somos lo que somos gracias a los profesores” mencionó.

La presidente Elvia Barrios; dijo:

“Desde este fin de mes se asigna presupuesto para un plan de descarga, comprende en habilitar 7 personas por servicios Cas en el marco de la nueva ley procesal de trabajo. También se contratará un perito, porque es precisamente quien hace las liquidaciones” puntualizó.