Roles cruzados

Cuánto tiempo más tendrá que seguir pasando para que entendamos que la cobertura de las necesidades básicas de todos los peruanos es una obligación del Estado, es su rol constitucionalmente irrebatible.

Pero en la última década nos hemos acostumbrado a pensar, en el caso de las comunidades ubicadas en la zona de influencia petrolera, que son las empresas petroleras las que deben de cubrir las mismas.

Es por eso que en las agendas de la lucha indígena de diversas agrupaciones regionales, vemos la dotación de agua potable, saneamiento, postas médicas, mini hospitales y personal asistencial médico. Acaso esto no es responsabilidad del Ministerio de Salud, a través de los gobiernos de turno?

También vemos la construcción de colegios y la cobertura con profesionales educativos. Acaso no es responsabilidad del Ministerio de Educación? La exigencia de la remediación ambiental en lugares contaminados. Esto acaso no es responsabilidad de exigir a las petroleras desde el Ministerio de Energía y Minas?

Y los alcaldes de las municipalidades distritales y provinciales de las zonas de influencia petrolera, dónde están que no reclaman la atención de los pueblos de sus jurisdicciones que tienen el grave problema de la contaminación por hidrocarburos.

Y lo curioso que las empresas petroleras no aclaran que no corresponden a sus responsabilidades atender este tipo de demandas, salvo indemnización, donde incluso debería entrar a tallar el Ministerio de Justicia.

Algo no encaja en todo esto desde hace muchos años. Y por qué las empresas petroleras lo permiten si no son el Estado. Y por qué el Estado se hace el desentendido y solo responde cuando hay huelgas, toma de instalaciones petroleras y otras acciones de protesta.

Lleva a suspicacias y lleva a pensar en la necesidad de la revisión de los contenidos de los contratos petroleros, donde tal vez ciertos aspectos no están claros y llevan a un cruce de roles entre el Estado y las empresas explotadoras del hidrocarburo, que generan conflictos sociales interminables que vienen afectando enormemente la economía de la región Loreto.