Estudió en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP).

Sustentó investigación sobre la práctica ritual del veneno del sapo acate.



Roldán Dunú Tumi Dësi, joven indígena Matsé y estudiante de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), defendió con éxito el lunes 18 de abril su tesis para licenciarse como antropólogo. Tumi es el primero de este pueblo indígena en poder acceder a este grado académico y es uno de los dieciocho jóvenes indígenas becados por la asociación CHIRAPAQ para poder concluir sus estudios superiores.

La investigación rescata el uso medicinal y ritual del veneno del sapo acate en la comunidad nativa Matsés Buenas Lomas Antigua, ubicada en la provincia de Requena en Loreto. “Muchos foráneos ingresan a nuestro territorio y abren albergues para turistas que buscan inyectarse el veneno para curar enfermedades o tener visiones, sin que se reconozca de forma alguna nuestra propiedad intelectual sobre este conocimiento”, explica Tumi.

La investigación fue presentada ante un destacado jurado conformado por los docentes de la UNAP. Destacan el filósofo del lenguaje, Heinrich Helberg Chávez, el antropólogo Róger Rengifo y el educador Fredy Aguilar. Asimismo, por la antropóloga, Roxani Rivas Ruiz, quien fungió como asesora de tesis de Tumi.

El jurado destacó que al ser Tumi indígena Matsés logró obtener información que hubiera sido imposible de conseguir para cualquier otro antropólogo que no habla la lengua y no conoce la idiosincrasia, valores y cultura de este pueblo indígena.

La feliz noticia aún no llegó a la comunidad de Tumi debido a la falta de energía eléctrica y redes de comunicación en la zona. El hoy antropólogo, planea viajar a fines de año de vuelta a su comunidad para “llevar mi tesis y leerla junto a los sabios mayores que participaron en esta investigación”.

De los casi 450 indígenas Matsés de esta comunidad, apenas cinco personas conocen aún cómo aplicar el veneno de este sapo, informó Tumi. “Espero que mi tesis sirva para que las siguientes generaciones conozcan y preserven este saber ancestral”, declaró.

En la dedicatoria de la tesis, Tumi expresó su profundo agradecimiento a CHIRAPAQ por otorgarle la beca que le permitió terminar esta investigación. Desde el 2019, la asociación CHIRAPAQ y la ONG alemana Pan para el Mundo financian la investigación de dieciocho estudiantes indígenas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) a fin de que puedan obtener su título profesional. Esta iniciativa se realiza en alianza con la organización de Estudiantes de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana (OEPIAP), de la cual Tumi es miembro.

De acuerdo a una investigación realizada por CHIRAPAQ en 2014, los pocos estudiantes indígenas que logran ingresar a una universidad demoran el doble de tiempo en graduarse, lo cual reduce su competitividad en el marcado laboral. Este es el caso de Tumi quien con 30 años logró terminar con éxito su tesis.