Rol de las Variantes Genéticas en susceptibilidad y gravedad de Covid 19

Por: Dr. Cesar Ramal Asayag

Especialista en Medicina de Enfermedades Infecciosas y Tropicales

Las mutaciones surgen a medida que el virus se replica. Las variaciones han surgido a medida que el coronavirus SARS-CoV-2 se extiende por el mundo.

El rápido aumento de casos de COVID-19 y la falta de pautas de manejo específicas hasta la fecha resaltan la urgencia y la importancia de identificar los factores genéticos que pueden influir en la susceptibilidad y la gravedad de la enfermedad. En la actualidad, la información sobre las variantes genéticas entre varias poblaciones en asociación con la tasa de infección por SARS-CoV-2 y la gravedad de la enfermedad es limitada. Además, los estudios basados en análisis de datos genómicos de bancos de datos deben validarse mediante análisis experimentales. Se ha informado que la expresión de ACE2 (enzima convertidora de angiotensina 2, receptor funcional para el coronavirus que produce el síndrome respiratorio agudo severo) varía en diferentes poblaciones étnicas, aunque diferentes factores de confusión, como la variabilidad genética, la variación relacionada con la edad y otros factores comórbidos, pueden estar implicados en la progresión de la enfermedad. (1)

Un estudio analiza cómo las diferentes estrategias de bloqueo y la capacidad de realizar pruebas diagnósticas por PCR adoptadas por Italia, Francia, Alemania, España, Suecia, Reino Unido y EE. UU. han influido en la tasa de letalidad y la propagación de las mutaciones virales. Calcularon las tasas de letalidad dividiendo el número de muertes de un día específico por el número de pacientes con infección por COVID-19 confirmada observados 14 días antes y normalizados por un factor ? que tiene en cuenta la capacidad de prueba de PCR de diagnóstico de cada país y el número de casos positivos detectados.

Las estrategias de bloqueo estrictas junto con una amplia capacidad diagnóstica de PCR en la población se correlacionó con una disminución significativa de la tasa de letalidad en diferentes países. La aparición de patrones específicos de mutaciones concomitantes con la disminución de la tasa de letalidad necesitan más confirmación y su significado biológico sigue sin estar claro. (2)

Identificar la diversidad del SARS-CoV-2 es esencial para monitorear la dinámica de la dispersión de la pandemia en diferentes regiones del mundo. Se ha encontrado a la fecha gran diversidad de linajes en la región de América del Sur, y algunos linajes con una distribución predominante en países particulares se han extendido ahora a otros países de la región. De particular interés son el rápido aumento en el número de secuencias de la variante P.1 (una variante con sospecha de mayor transmisibilidad que fue inicialmente detectada y descrita en Manaus, Brasil) y la ocurrencia en los linajes de interés de polimorfismos (un polimorfismo implica variantes de una secuencia particular de ADN) del genoma en común con polimorfismos en la variante de interés B.1.1.7 (identificada en Brasil, Ecuador, Argentina, Perú y Trinidad y Tobago). Estos hallazgos brindan información sobre los posibles linajes emergentes en América del Sur que resultan de la naturaleza cambiante de su genoma, lo que lleva a la aparición de nuevas variantes, un evento frecuente en este tipo de virus (Lauring y Hodcroft, 2021).

El impacto potencial de estas variantes genómicas sobre la infectividad y patogenicidad aún no se ha determinado por completo. Sin embargo, se ha propuesto que algunos de los polimorfismos encontrados pueden tener un significado funcional potencial, lo que podría afectar la transmisión, y genera preocupación por la evasión de la respuesta inmunitaria (Rambaut et al., 2020a). La amplia diversidad del linaje SARS-CoV-2 que circula en América del Sur podría exacerbar el impacto de la pandemia en la región, afectando la confiabilidad de los esquemas de diagnóstico molecular (Ramirez et al., 2021b) e incluso la eficacia de las vacunas debido a los polimorfismos en la región. El gen de pico podría promover la evasión de respuesta inmunitaria (Bouayad, 2020, McCarthy et al., 2021).

La diversidad filogenética del SARS-CoV-2 que circula en América del Sur representa un número dinámico y de rápido crecimiento de linajes en la región. Sin embargo, el número limitado de genomas disponibles para la región en comparación con otros impide una visión clara del panorama genético general, reafirmando la necesidad de fortalecer los sistemas de vigilancia basados en genómica. En el futuro, es necesario desarrollar estudios para evaluar el impacto de esta diversidad de linajes en la confiabilidad del diagnóstico molecular y el éxito de las estrategias de vacunación. (3)

Mientras estos estudios se realizan, se consolidan algunos conceptos, la variante brasileña es mas contagiosa, esto origina mayor número de casos, mayor número de casos hospitalizados y mayor número de casos fatales, (sin ser necesariamente mas patógena o virulenta). Esta variante tiene ya de manera probada, intensa circulación en la Región Loreto y en el país.

Referencias