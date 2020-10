Roban medidores de agua en varios puntos de la ciudad

Se hacen pasar por trabajadores de la EPS



Una nueva modalidad de robo viene registrándose en Iquitos, según varias denuncias planteadas ante la gerencia comercial de la EPS Sedaloreto por medidores de agua sustraídos en diversos puntos de la ciudad.

Tal es el caso de la usuaria cuyo domicilio se ubica en Jr. Napo 1734, con numero de suministro 155180, quien manifestó que un sujeto se hizo pasar por trabajador de Sedaloreto y demandó retirar el medidor de la vivienda, aduciendo que necesita mantenimiento.

La propietaria señaló que pasaron varios días, pero nunca devolvieron el medidor, por lo que se apersonó a la empresa a plantear la denuncia.

Cabe señalar que quien se llevó el equipo nunca dejó una notificación por retiro de medidor o se identificó con alguna credencial que lo identifique como trabajador de la empresa.

Plenamente identificado

Tras las investigaciones se pudo identificar a esta persona como el mismo sujeto que, en plena pandemia, se hacía pasar como trabajador de la EPS y cobraba a los usuarios cupos para no cortarles el servicio.

La identidad se determinó debido a que la empresa cuenta con un registro de fotos de las personas que cometen estos ilícitos, por lo que se inició ya el proceso de denuncia contra este avivato.

Bien es sabido que en Estado de Emergencia la empresa Sedaloreto está prohibido el corte del servicio por deuda, así como no se realiza ningún cobro a domicilio, pues todo pago se realiza en nuestras oficinas o lugares autorizados.

No dejarse sorprender

Por otra parte, un nuevo robo de medidor se registró en la calle Mariscal Cáceres # 528 en horas de la mañana, ocasionando malestar en el usuario, al que dejaron sin servicio de agua potable e inundada la calle. De forma inmediata, el personal del Departamento de Micromedición de la EPS se constituyó al lugar para la reposición respectiva.

El jefe de esta oficina en Sedaloreto Ing. Javier Aguirre, hizo un llamado a la población a no dejarse sorprender, ya que, dijo, todos los trabajadores tienen que mostrar su credencial de identificación y todo trabajo se ejecuta en presencia del usuario, para posteriormente, hacer entrega de un acta de constatación de retiro del medidor.

Refirió que Sedaloreto iniciará la instalación de 3,500 medidores sin costo alguno en las áreas de influencia de los reservorios elevados 6, 7 y 9, a fin de que los usuarios cuenten con equipos que garanticen un cobro justo al consumo real.

Dirigiéndose a los usuarios, Sedaloreto demandó que, si ven a alguien manipulando las redes de agua o algún medidor, hagan la denuncia llamando al 965656767 o 951031416.