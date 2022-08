No sería la primera vez que ocurren esos hurtos.

Hospital cuenta con cámaras de video que estarían desactivadas.

Hace unas semanas el director optó por contratar a la empresa de seguridad “Previseg”. En vano.



La mayor parte de la medicina robada eran narcóticos que son muy utilizados en los hospitales y en las clínicas privadas. El robo fue el día sábado y los delincuentes tuvieron todo el tiempo del mundo hasta para romper una puerta de fierro y varios candados.

Esos robos, según datos obtenidos en el nosocomio, se vienen registrando cada cierto tiempo y hasta la fecha no habría una sola denuncia interpuesta ante la fiscalía y la policía. Pero el día de ayer, ante la gravedad y la cantidad de narcóticos robados, el responsable del almacén se dirigió al departamento de investigación criminal de la policía. Ellos llegaron casi de inmediato a la escena del hurto.

Es preciso recordar que el último 5 de agosto fue el aniversario del Hospital Regional, no hubo desfile. Posteriormente hubo una reunión en el local de Conafovicer para que la fecha no pase desapercibida. El sábado nadie trabajó en el almacén y otros departamentos, por lo que los ladrones, aún no se sabe si hay sospechosos al interior del almacén; quedaron a sus anchas para sacar cajas de medicamentos.

Sobre lo ocurrido se conversó con el secretario general del sindicato Gerardo Monge, quien mencionó qué frente a los anteriores hurtos, ni las diversas direcciones, ni los jefes del almacén, habían hecho las denuncias esperadas. Y ni los dirigentes sindicales.

Además, señaló que ahora en ese departamento trabajan parejas y otros familiares directos, sin que la dirección ponga orden. Y que muchos publican fotos en sus perfiles dándose la gran vida, sin entender cómo lo hacen con el sueldo corto que supuestamente ganan ahí.

HABLA GERARDO MONGE.

“Pienso que acá existe toda una estrategia de robo, siempre se pierden muchas cosas y nunca pasa nada. La jefatura de farmacia debe ver la realidad y denunciar, existe una pérdida enorme. Hay faltantes como 1,840 paracetamol en jarabe y nadie se pronunció.

Se han perdido una cantidad importante de narcóticos como Fentanilo (el fentanilo es un fuerte analgésico opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente) porque es lo que más cuesta y lo más cotizado en las clínicas privadas. Estas cosas no se pueden pasar por alto, ya es una modalidad de vida acá.

Hay un montón de cámaras de video de frente al almacén de farmacia, pero estarían desactivadas. Hay personal de seguridad que ha contratado el director Miguel Bacca; que no funciona. ¿Cómo no se van a dar cuenta que saquen cajas de medicamentos sin orden de nadie?

Se debe denunciar, investigar, sancionar y expulsar a los que se encuentren inmersos en estos robos. Muchos acá apañan estos robos. Igual desde el año pasado hay faltantes en las medicinas que deben entregar a los diferentes departamentos. Hay sobrevaloraciones en los precios de los medicamentos, todo es una atrocidad que nadie investiga a fondo.

Acá incluso trabajan marido y mujer o hijos directos en las mismas áreas, el director no ve eso. Muchos se dan la gran vida, envían pantallazos cuando están de paseo, se dan la gran vida ¿y con qué plata? Están contratando a muchos bachilleres cuando deben contratar a gente con Serums” contó el secretario del sindicato del hospital regional Monge.

(Luz Marina Herrera Lama).