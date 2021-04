Roban local de candidata al congreso

Ladrones se llevaron cosas valorizadas en más de 15,000 soles



Cuando los militantes del partido Fuerza Popular llegaron a la cuadra 6 de la calle Alfonso Ugarte, se dieron con la ingrata sorpresa que la puerta de este inmueble estaba completamente violentada.

Se percataron que personas extrañas habían ingresado a este local. Del interior los delincuentes, llevaron materiales de campaña valorizados en más de 15,000 soles.

“Estos delincuentes no dejaron nada, se llevaron equipos de cómputo, materiales de oficina, paneles, entre otras cosas de valor. No sé si se trata de una guerra sucia, pero en campaña todo podemos esperar. Vamos a denunciar este caso en la comisaría. Esto no puede quedar así. Si hubiéramos tenido cámaras de vigilancia, hubiéramos dado con los delincuentes. Ahora simplemente nos toca seguir trabajando. No vamos a bajar los brazos, ni tampoco la guardia”, sostuvo un militante.

La candidata de Fuerza Popular, Sonia Zubiaurr, lamentó este hecho y dijo que esto no detendrá ni que baje su trabajo en esta campaña. (C. Ampuero)