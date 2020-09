Roban focos de cajero automático del Banco de la Nación

Hecho ocurrió la madrugada de ayer



Se descartó absolutamente un intento de robo en el Banco de la Nación del distrito de San Juan Bautista.

La información policial señala que desconocidos robaron los focos y las luminarias que se encontraban dentro del cajero automático de esta entidad financiera.

Los ladrones destruyeron y rompieron los cables de las cámaras de seguridad para que, según ellos, no sean identificados. Hasta el lugar de los hechos llegó personal de la Policía Nacional del Perú, agentes de criminalística, personal de seguridad privada y funcionarios del mismo banco para que inicien las investigaciones respectivas.

No es la primera vez que roban los focos de los cajeros automáticos del Banco de la Nación, muchas veces otras entidades financieras, también fueron víctimas del robo de focos de los cajeros automáticos para que sean vendidos en el mercado negro al mejor postor.

(C. Ampuero)