Roban en tienda comercial

Ubicado en pleno centro de la ciudad



En pleno centro de la ciudad, malhechores ingresaron a robar en tienda comercial “L&M” ubicada en la calle Próspero cuadra 8. Los facinerosos, violentaron los candados y la puerta. Los propietarios, realizaron un inventario, para conocer con exactitud, la cuantiosa pérdida.

Sin embargo, el personal de seguridad que cuenta el establecimiento comercial, sospechosamente se encuentra no habido.

El Dato

A pocos metros donde sucedió el robo, se encuentra la unidad de Tránsito de la PNP, quienes no se dieron cuenta de nada. (C. Ampuero)