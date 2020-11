Roban electrodomésticos de tiendas “Oro Verde”

Delincuentes se llevaron un televisor y una licuadora



Ladrones se llevan televisor para ver el partido entre Chile y Perú. Una banda de avezados delincuentes que se transportaban a bordo de un motocarro, llegaron hasta la tienda “Oro Verde”, ubicada en la cuadra 3 de la calle Próspero.

Apoyados con herramientas mecánicas y patas de cabra, violentaron la puerta de vidrio y se llevaron un televisor de 30 pulgadas y una licuadora que se exponía a través de una vitrina en la mencionada tienda.

El hecho ocurrió la madrugada de ayer. Según los vigilantes de otras tiendas, éstos no se percataron del ilícito penal.

“Me quedé dormido por unos minutos y no me percaté de nada. Además el dueño de esa tienda tiene que poner su seguridad privada, pero no lo hace por tacaño. Imagínate que si yo actuaba o veía que están robando y me hacían algo, el dueño de esa tienda no se iba a hacer responsable de lo que me hicieron”, sostuvo un guardián.

Hasta el lugar llegó personal de la comisaría y de Iquitos, así también como agente de la oficina de criminalística quienes realizaron el levantamiento de huellas y evidencias que dejaron los delincuentes al momento del robo.

Se hicieron presentes en dicha tienda, los propietarios del negocio, los mismos, que denunciaron el robo para que se inicien las investigaciones, con la visualización de cámaras de seguridad que tiene el local.

(C. Ampuero)