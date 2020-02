Revista científica de la UNAP abre convocatoria para presentación de artículos científicos

“Conocimiento Amazónico”

La revista Conocimiento Amazónico es el órgano oficial de difusión científica de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), que publica artículos en temática multidisciplinaria. Tiene edición semestral y se complace en invitar a investigadores del Perú y del extranjero a presentar artículos originales no publicados para evaluación con revisión por pares y publicación en las próximas ediciones. La estructura de los artículos debe ajustarse a las instrucciones para autores. Los interesados pueden enviar sus artículos de investigación en español o inglés, al correo conocimiento_amazonico@unapiquitos.edu.pe.

Conocimiento Amazónico, tiene por misión difundir artículos sobre investigación científica, preferentemente del ámbito amazónico u otras de carácter especial. Tiene una periodicidad semestral y está dirigida a los docentes, investigadores y estudiantes de las diferentes especialidades. Los trabajos recibidos son evaluados por árbitros externos a la UNAP de acuerdo con criterios internacionales de calidad, originalidad, creatividad y contribución al saber. Como parte del proceso de envío de sus manuscritos, los autores están obligados a comprobar que los mismos cumplan con todos los elementos exigidos.

Se devolverán a los autores aquellos envíos que no cumplan las normas: El artículo a ser publicado, debe ser el resultado o el avance de una investigación científica original e inédita, enmarcado dentro de las disciplinas científicas, presentado en idioma español o inglés. Los autores se comprometen a no enviar simultáneamente el artículo para su evaluación a otras revistas científicas. Cualquier conflicto que podría derivarse del incumplimiento de esta recomendación, será de entera responsabilidad de los autores.

Es de responsabilidad de los autores que las investigaciones científicas realizadas hayan cumplido con las normas éticas y bioéticas establecidas en las normas de su institución y que estén de acuerdo a ley. El artículo será evaluado inicialmente por el Comité Científico a fin de determinar su pertinencia. Luego será sometido a la revisión de dos árbitros (pares expertos en el tema) para determinar la calidad, originalidad, creatividad, rigurosidad y contribución al saber en un sistema de doble ciego, donde no se conocerá el nombre del autor ni del revisor. Si hubiera controversia en la decisión de los árbitros, se nombrará un tercer árbitro que tendrá las funciones de adjudicador. En caso de persistir la controversia, ésta será resuelta por el Comité Editorial. Un artículo es aceptado luego del proceso de revisión por árbitros y de realizarse los cambios indicados. El artículo aceptado será editado y una prueba enviada a cada autor para su aceptación y consentimiento de publicación.

El artículo debe estar acompañado de una carta dirigida al editor en jefe de la revista Conocimiento Amazónico, firmada por el autor responsable con quien se establecerá comunicación. En la carta deberá precisarse que el artículo es original e inédito y que se autoriza su revisión y edición. La carta debe incluir el título del trabajo, el nombre completo de los autores y tipo de trabajo. Se debe adjuntar además, una declaración jurada firmada por todos los autores (según formato establecido), donde se especifique que el artículo presentado es propiedad intelectual de los autores, que no ha sido publicado, ni presentado para evaluación en otra revista.

El artículo, la carta y la declaración jurada deben ser remitidos al correo electrónico conocimiento_amazonico@unapiquitos.edu.pe. Para mayor información deben de ingresar al siguiente link https://www.unapiquitos.edu.pe/contenido/noticias/Convocatoria-para-la-presentacion-de-articulos-de-investigacion.php.