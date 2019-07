Reunión de líderes indígenas con técnicos de la PCM sería en Iquitos

Defensor del Pueblo Dr. Hugo Pari Taboada, es intermediario entre ambos grupos.

Ayer muy temprano, el defensor del Pueblo/Loreto, llegó hasta las instalaciones de la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) para dialogar con los principales asesores del circuito petrolero a fin de superar el quiebre existente con los técnicos de la PCM que debieron llegar ayer a San Lorenzo (Datem del Marañón), no ocurriendo ello.

Más bien PCM se apresuró en sacar un comunicado indicando que no irían a la zona, porque los pueblos en rebeldía, no habían depuesto la medida de lucha, como la toma de ríos y la Estación Cinco.

“Ellos (PCM) antes de sacar ese comunicado han debido esperar a conversar con las organizaciones, tener en cuenta la decisión de las organizaciones, no han hecho eso y han lanzado el comunicado. Entendiendo que se iba a llevar la reunión en San Lorenzo.

Ahora he dialogado con los asesores y se ha quedado en que habrá una reunión en Iquitos, con las fundamentaciones que consideren necesarias.

Los técnicos tendrán que trasladarse a Iquitos para que así se continúe por el camino del diálogo, que es lo que importa para que la región no siga paralizada. Todavía no hay precisión sobre levantar la paralización en Estación Cinco y Saramiriza”, expresó Pari Taboada.

¿Usted ha sido declarado intermediario, que invocación haría?

-Invoco al diálogo, a que no rompamos los canales de diálogo, ni la comunicación con las comunidades por apreciaciones diferentes que nos pueden llevar a una decisión precipitada. Más bien consensuemos, sigamos en un diálogo correcto para llegar a la ansiada solución del conflicto.