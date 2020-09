Retienen a menor de 16 años por arrebato de celular

El menor será sometido a investigación por la infracción similar al delito Contra el Patrimonio Hurto – Arrebato.



Una comunicación recibida por parte de la Central de Emergencia 105 permitió la intervención del menor al promediar las siete de la noche del día de ayer.

La intervención se produjo en la calle 03 de Junio en el distrito de Punchana; fue cuando los agentes policiales se constituyeron en dicho lugar encontrando a Keinneth Zaid del Águila Pinedo (23), la misma, que dio a conocer que minutos antes fue víctima de hurto (arrebato) de su teléfono celular marca Samsung color negro, por parte del menor J.M.R.H. de tan sólo 16 años de edad, el mismo que fue retenido por las personas del lugar, logrando recuperar el celular hurtado.

De inmediato, los agentes policiales procedieron al traslado del intervenido conjuntamente con el agraviado hasta la Comisaría de Punchana, en cuya unidad policial será sometido a investigación.

Los vecinos manifestaron que no es la primera vez que este sujeto realiza este tipo de actos ilícitos. Señalaron que en otra ocasión no le entregarán a la policía y harán justicia con sus manos.

(C. Ampuero)