Loreto: Más del 70% de instituciones educativas públicas carecen de servicios básicos y presentan deficiencias de infraestructura

De la muestra de 238 IIEE públicas, Contraloría identificó 91 cerrados y 24 sin directivos

La muestra representativa tiene un nivel de confianza de 95% y refleja la situación de las IIEE públicas de la región.



La Contraloría General informó que en la región Loreto más del 70% de las instituciones educativas públicas (IIEE) visitadas durante el Operativo Nacional “Buen inicio del Año Escolar 2022” carecen de servicios básicos y presentan infraestructuras en mal estado, lo que pone en riesgo el retorno a la presencialidad y/o semi presencialidad de miles de estudiantes que iniciarán clases escolares como máximo el próximo 28 de marzo.

En Loreto, el operativo se realizó a una muestra representativa de 238 IIEE públicas de primaria y secundaria, sin embargo, 91 estaban cerradas y 5 fueron inaccesibles debido a la inundación del acceso; por lo que se recopiló información de 142 colegios públicos de las provincias de Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Requena y Ucayali-Contamana.

Para la ejecución del operativo en la región Loreto se desplegaron 29 auditores y 14 Monitores Ciudadanos de Control, desde el 2 al 18 de febrero de este año, revelando que 24 instituciones educativas aún no tenían designado al director, entre otros problemas y carencias que se detallan como situaciones adversas en el Informe de Visita de Control N° 137-2022-CG/GRLO-SVC.

Los resultados fueron comunicados a la titular de la Dirección Regional de Educación de Loreto, con la finalidad que sean implementados las medidas correctivas para garantizar el mejor servicio a los estudiantes.

El operativo verificó las condiciones de bioseguridad ante la COVID-19; documentos de gestión institucional, así como lo relacionado a la infraestructura, el equipamiento y la prestación de los servicios básicos.

Las principales situaciones identificadas en las IIEE de la región Loreto, son:

Carencia de servicios básicos

De las 142 IIEE supervisadas, se identificó la falta de servicio de telefonía (133 – 93.6%), falta de dotación, mantenimiento o sustitución de retretes, urinarios o lavatorios (95 – 66.9%), carencia de internet (77 – 54.2%), del servicio de recolección de residuos sólidos (82 -57.75%), de desagüe (51 – 35.92%), falta de suministro eléctrico (35 – 24.6%), falta de suministro de agua potable (26 – 18.31%), entre otros, que afectarían la continuidad y calidad de las labores educativas, así como la salud de la comunidad educativa por falta de servicios considerados como básicos.

Deficiencias en infraestructura

Se observó que en su mayoría presentan mal estado en techos (115 – 80.9%), puertas (112 – 78.8%), paredes (106 – 74.6%), ventanas (82 – 69.4%), pisos (89 – 62.6%), o la carencia de infraestructura como losas deportivas, cerco perimétrico o pisos asfaltados, entre otros, que podrían afectar la integridad y salud de la comunidad educativa y el proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, propiciaría el ingreso de personas no autorizadas, accidentes, derrumbes y exposición a peligros naturales y fenómenos climáticos.

Carencia de elementos para prevención frente a desastres

Del mismo modo, se identificó que 133 IIEE (93.6%), no contaban con protección solar en áreas abiertas, Carencia de extintores en 94 (66.20%), así como la falta de rampas de acceso para personas discapacitadas en 108 (76.06%), carencia de señalización de los puntos de reunión o zonas seguras en 63 (72.41%), ausencia de puntos de reunión o zonas seguras para casos de desastres naturales en 55 (38.7%), entre otros.

Carencia de psicólogos para prevenir acoso y violencia entre estudiantes

Se identificó que en 141 IIEE (97.2%) faltan profesionales en psicología para que se encarguen de la prevención y tratamiento de los casos de acoso y violencia entre estudiantes. También se evidenció que en 60 (41.3%) falta implementar el Libro de Registro de Incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes.

Limitada implementación de protocolos de bioseguridad COVID-19

Se evidenció la falta de señalización para asegurar el aforo máximo permitido y el uso de mascarillas en en 109 (75.1%), necesidad de ambientes con adecuación del distanciamiento físico de 1 metro en 73 (50.3%), necesidad de estaciones de lavado de manos o desinfección cerca a la puerta de ingreso en 60 (41.3%), garantizar que los docentes cuenten con las dosis de vacunación contra la COVID-19 en 28 (19.3), necesidad de ambientes con ventilación natural en 12 (8.27%) entre otras situaciones relacionadas.

Carencia de cuadernos de trabajo, falta de docentes, tabletas inoperativas o deterioradas

La Contraloría General evidenció carencia de cuadernos de trabajo para la entrega a alumnos (127- 85.5%), tabletas inoperativas, con pantalla rajada u otros (52 – 68.4%), falta de docentes para cubrir las secciones previstas por el MINEDU (43 -29.65%), e inadecuado almacenamiento del material educativo en 3 (16.6%).

RESULTADOS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, la Contraloría General informó que más del 50% de las instituciones educativas públicas (IIEE) visitadas durante el Operativo Nacional “Buen inicio del Año Escolar 2022”, presentan deficiencias de infraestructura y carencia de servicios básicos, así como limitada implementación de medidas de bioseguridad ante la COVID-19, lo que pone en riesgo el retorno a la presencialidad y/o semi presencialidad de miles de estudiantes que iniciarán clases escolares como máximo el próximo 28 de marzo.

Los resultados de la visita realizada a una muestra representativa de 6173 IIEE públicas de primaria y secundaria en las que estudian más de 1 millón 134 mil alumnos, con un nivel confianza el 95%, revelaría la actual problemática que se presenta en las 82 461 IIEE públicas que existen a nivel nacional. Por ejemplo, durante el operativo, se encontró que 511 IIEE estaban cerradas, por lo que se recolectó información de 5662 IIEE.

Dato:

• En todo el país hay 106 728 IIEE públicas y privadas: 82 461 son IIEE públicas (77%) de las cuales 39 771 (48%) cuentan con nivel primaria y secundaria.

• Asimismo, hay 8 millones 152 mil 738 alumnos que acceden a la educación en la gestión pública y privada en el país. De esa cifra, 6 millones 444 mil 256 es la población estudiantil que accede a la educación pública (79% de la población escolar en total) los cuales se distribuyen por nivel educativo en Inicial: 1 362 501 (21%), Primaria: 2 940 645 (46%), y Secundaria: 2 141 110 (33%). (Fuente: Escale – Minedu)

• La muestra se obtuvo de forma aleatoria de 27 731 IIEE públicas que, para fines del operativo, contaban con los siguientes parámetros: primaria polidocente multigrado (con un profesor que sume más de un grado), primaria polidocente completa (con un profesor para cada grado) y secundaria, bajo el ámbito del Ministerio de Educación (Minedu) y de las Direcciones o Gerencias Regionales de Educación de los Gobiernos Regionales.