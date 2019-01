En Centro de Salud de San Juan de Miraflores

El día de ayer trabajadores de Centro de Salud de San Juan de Miraflores, ubicado en el distrito del mismo nombre, denunciaron la presencia de cantidad de residuos biocontaminantes en dicho local.

Fue la licenciada Marly Panduro Pinedo, trabajadora de este establecimiento de salud, quien hizo la denuncia respectiva.

La enfermera manifestó que a unos metros de la sala de emergencia, se podía observar cantidad de contenedores llenos de residuos orgánicos que no habían sido recogidos desde hace varios días.

Sin embrago, lo que más llamó la atención y la preocupación de la trabajadora, fue que dentro del centro de salud, en los almacenes y en el pasadizo se visualizaba también cantidad de residuos biocontaminantes, como jeringas y vías utilizadas con restos de sangre, medicinas usadas, así como placentas que se encontraban en bolsas plásticas que hasta el día de ayer no habían sido incineradas, las mimas que estaban expuestos a los trabajadores y a los pacientes que asisten a este lugar, en especial los niños.

“La responsabilidad de la basura que está afuera es de la municipalidad que no ha recogido, la responsabilidad de los residuos sólidos biocontaminantes, es de la DIRESA y del gerente. Todos estos residuos no deberían estar dentro del establecimiento, el almacén está lleno y estos residuos tienen que ser colocados en el pasillo, exponiendo la integridad física y la salud. No sabemos qué hace el gerente que ya no soluciona todo este problema de contaminación”, sostuvo la enfermera Marly Panduro. (C. Ampuero)