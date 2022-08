Empresarios de la calle Raimondi se reunieron con la consejera regional Janeth Reátegui.

Para exponer el tremendo problema de la paralización de la obra denominada: “Alameda Iquitos”.



Esto debido a que viene pidiendo ampliación de plazo, lo que también conlleva a mayores adicionales que irían contra la institución regional.

Y si la idea de la empresa o del Consorcio es tener más tiempo para concluir la obra y mayores adicionales, qué significa ello. ¿Qué ya se gastaron todos los 32 o 33 millones de soles que cuesta la obra? ¿O no? Ni del gobierno regional, menos del Consorcio, nadie saca un comunicado dando a conocer qué pasa, esto en respeto a las empresas afectadas con la paralización de la obra por más de 3 meses.

La desesperación está ganando a los empresarios que ven cómo sigue la obra paralizada y sus negocios sin ingresos para cumplir con sus compromisos. Algunos que alquilaban locales han tenido que cerrar e irse a otra parte, por la falta de liquidez. Otros que han invertido en productos, no saben a quién más recurrir para no seguir perdiendo su capital.

Es por ello que un grupo de empresarios, de todos los que están indignados, ayer acudieron hasta el despacho de la consejera regional Janeth Reátegui, a explicarle la problemática que ya es ampliamente conocida por toda la población, a fin de encontrar una salida.

En ese diálogo la consejera pronunció algo que dejó “helados” a los asistentes, en torno a la posibilidad de que dicha obra siga más meses paralizada.

“Un proyecto que se aprobó en el año 2019 a fin que Iquitos tenga una mejor imagen turística. Se aprobó el presupuesto, pero no quién iba a ejecutar la obra, ni los plazos, esa no es nuestra responsabilidad. Pero ello no escapa de nuestra función de fiscalizar.

Es necesario tener una opinión técnica para saber en cuánto avance físico va y a la fecha cuánto dinero le han desembolsado al Consorcio responsable. Tengo entendido que se está a punto de rescindir el contrato a la empresa para luego hacerse un nuevo proceso.

La empresa quiere pedir 215 días de ampliación y el gobierno regional no creo le vaya a dar” mencionó la consejera prometiendo tomar acciones en el más corto plazo a fin que los empresarios vean una luz al final del túnel.

Mientras todo esto ocurre en Iquitos, la mayoría de consejeros regionales anda por la zona donde se viene desarrollando la Expoamazónica. No tienen ni una pizca de vergüenza, pero sí de interés en que les paguen sus dietas y sus viáticos de manera exacta. Todo con la plata del pueblo.