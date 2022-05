La PNP de la comisaría de Pebas realizó el reconocimiento, levantamiento y traslado del cadáver para su cristiana sepultura.



Los hechos ocurrieron el jueves 28 de abril último, al promediar las 6 y 15 de la tarde, en circunstancias el agente municipal, Richard Janampa Alaña (47) y su acompañante, Catalino Yapango Alberca (52), se aprestaban a regresar a su comunidad de “Alan García” bajo Amazonas, después de haber recepcionado de la municipalidad distrital de Pebas, 20 planchas de calamina para construir un jardín, el motor peque-peque de su pequeña embarcación no quiso funcionar y arrastrado por la corriente del río Ampiyacu, hizo que chocara con el pontón del puerto fluvial de Pebas, hundiéndose el bote motor con los dos ocupantes.

En esos instantes un grupo de personas, entre ellas, personal de seguridad de una motochata, que habían observado la escena, al notar la volcadura de la precaria embarcación, decidieron acudir en su auxilio, logrando el rescate de Catalino Yapango Alberca (52), mientras que el agente municipal de dicha comunidad, Richard Janampa Alaña, no pudo ser rescatado al hundirse en las aguas del río Ampiyacu.

Moradores del distrito de Pebas, indicaron a este medio informativo que “En menos de un mes dos vidas se nos quita el río Ampiyacu”. Las labores de búsqueda continuaron sin obtenerse resultados positivos. Mientras que familiares de la víctima, llegaron al lugar, desde su comunidad de “Alan García” para emprender la búsqueda, quienes todos los días salían en pequeñas embarcaciones con la esperanza de rescatar el cuerpo del agente municipal, en ese trajín, llegaron a tener conocimiento que en la comunidad de Santa Rosa de Pichana, aguas abajo del río Amazonas, a una hora en yate desde Pebas.

(C. Ampuero)