Rescatan animales de fauna silvestre que se encontraban en centro no autorizado

Operativo se realizó a 11 kilómetros cerca de la frontera de Brasil



Una cantidad de especies de fauna silvestres vivas fueron rescatadas por personal de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y de la Policía de Medio Ambiente de Loreto.

El operativo de rescate de estos animales se ejecutó en un centro no autorizado denominado “La Aldea”, ubicado en el río Sacambú, en la provincia de Ramón Castilla, departamento de Loreto a 11 km cerca de la frontera con Brasil. Según las autoridades, dicho lugar no contaba con los requisitos de ley para que funcione como centro de rescate.“Este operativo se realizó en la triple frontera, aguas arriba del río Yavari, en el cual se ha podido extraer o rescatar las especies de fauna silvestre, fauna acuática y también y residuos genéticos. La persona intervenida traficaba con estos ejemplares. Junto con la Policía Nacional del Perú y la marina de guerra, tuvimos que ingresar a este lugar para incautar estas especies con la finalidad de ponerlos en un centro de rescate autorizado. Este lugar no contaba con ningún título habilitante para el funcionamiento de ninguna de estas tres especies”, refirió el Dr. Carlos Castro, Fiscal Provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas. Las autoridades lograron incautar una anaconda por lo menos 8 metros de longitud, dos monos choros, un mono araña, un mono machín, un mono maquisapa, un guacamayo, taricayas y motelos, así como restos genéticos, tales como restos fósiles de lagarto, tortuga blanca , delfín y un tucán. Es importante señalar que estas especies rescatadas son protegidas por la legislación nacional. La persona detenida fue identificada como Arturo Torres Haya de 63 años de edad y será investigado por el presunto delito de tráfico de especies acuáticas, depredación de fauna silvestre agravada y tráfico ilegal de recursos genéticos. De encontrarse culpable esta persona podría tener una pena privativa de la libertad de 11 años por corresponder a concurso real de delitos. Dicho operativo participaron también capitanía de puertos, el grupo aéreo 42, Serfor, Gerfor y Osinfor. (C. Ampuero)