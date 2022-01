Hombre necesita urgente apoyo



Karolina Villacorta, comunicadora social de una emisora radial de Iquitos escribió en sus redes sociales lo siguiente: “Varias amistades y conocidos me etiquetaron en el post de Facebook, fui a ver al señor y me encontré con un escena horrible, el adulto mayor dormía en medio de la inmundicia y la suciedad, me dijeron que no tiene familia, tal parece así por el descuido y abandono, está muy mal de salud, sus partes íntimas están muy infectadas, parece como si no se hubiera bañado bastante tiempo”.

“No podía dejar ahí al señor porque hubiera tenido un triste desenlace, así que gracias al apoyo de la Municipalidad de San Juan Bautista, de su comité de damas, y también a la coordinación conjunta con la Gerencia Regional de Desarrollo Social Loreto, Oficial Marithe Pinedo y la subgerencia de programas sociales, se trasladó al señor Abel al Hospital Iquitos, le hicieron su prueba rápida y salió positivo a C0VID-19, es por ello que ahora mismo estamos yendo al Hospital Regional para su análisis general”.

Se necesita apoyo de la población y autoridades con pañales, pañitos húmedos, ropas, sábanas, toallas, artículos de aseo y medicinas. Los que quieran hacer llegar sus apoyo escriban al 990254633 o al 916326299.

El hombre fue identificado como Julio Abel Pérez del Castillo, tiene 74 años, y vivía solito en una casita de madera en el kilómetro 57, centro poblado Cahuide. Sus vecinos informaron que desde hace varias semanas estaba postrado en cama, muy enfermo y en abandono.

(C. Ampuero)