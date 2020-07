Rescatan a cachorro de tigrillo

Campesinos quemaron el hogar del felino

Unos campesinos de la localidad de Santa Rita de Castilla (río Marañón) que se encontraban quemando los árboles y plantas para abrir un espacio en medio del bosque donde puedan crear sus chacras, terminaron quemando el hogar de una familia de tigrillos.

Lamentablemente, la madre de los felinos no pudo salvar a uno de ellos, que quedó atrapado en medio de las llamas, por suerte, los campesinos se percataron del cachorro y lo rescataron de una muerte segura.

Los pobladores lograron contactarse con la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre (GERFOR), y estos derivaron al cachorro de tigrillo al Centro de Rescate Amazónico (CREA), ubicado en el Km 4.5 de la carretera Iquitos Nauta.

Los representantes del CREA señalaron que el felino llegó deshidratado, pero por suerte no tiene ninguna lesión, actualmente pesa 1.300 kg y se viene restableciendo favorablemente.

“Ningún centro de rescate va a tener las condiciones ideales, nosotros somos como una clínica, hacemos lo mejor posible para que tenga una mejor calidad de vida, pero, el gran reto va a ser que el animal sea reintroducido a su hábitat natural”, refirió uno de los cuidadores, quien también agradeció que los campesinos no hayan querido quedarse al animal como mascota o matarlo, como muchas veces suele suceder.

“Los animales silvestres no son mascotas, y no pueden sobrevivir en cautiverio”, recalcó. (R. Graicht)