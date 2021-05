“RER Samiria realizó primera reunión presencial”

A un año de la partida física de su asesor, Maestro, Moisés Flores Vásquez.

Con la participación de autoridades comunales, directivos, docentes y funcionarios de la UGEL Loreto Nauta.



La comunidad nativa kukama de Shapajilla, río Marañón fue la anfitriona de la “Primera Reunión Presencial de la Red Educativa Rural (RER) “Samiria”- AIDECOS, donde participaron autoridades comunales, directivos y docentes pertenecientes a las instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria con los protocolos de bioseguridad.

La agenda principal fue la elección del nuevo asesor de la Red, que hasta el principio del año pasado lo ejercía el ilustre Maestro, QEPD, Prof. Moisés Flores Vásquez.

También, la conformación de un equipo técnico para trabajar una hoja de ruta a encaminar en el trabajo pedagógico enmarcado en estos tiempos de pandemia, rescatando las vivencias y el subsistir diario, costumbres y lengua originaria de la población rural.

De igual forma este espacio sirvió para que los actuales dirigentes den a conocer sus necesidades a la UGEL y sean absueltas para el beneficio de la comunidad educativa zonal.

El jefe de la unidad de personal, Prof. Diomedes Pinedo Lomas, quien, en esta actividad representaba al director de la UGEL, Mgr. Javier Antonio Cárdenas Guevara y presidia la comitiva de funcionarios que llegó hasta la mencionada localidad.

Expresó sus felicitaciones a la RER SAMIRIA por ser un referente en la región y en el país, de, cómo se debe trabajar la educación en la zona rural, aún con las deficiencias que se presentan muy típicos por las características y realidades de nuestra zona.

“A nombre del Director de la UGEL, debo expresar mis felicitaciones por el trabajo de la RER, el mismo que encaminó el Maestro, Moisés Flores Vásquez, no debemos declinar en la búsqueda de la mejora de la educación tal y cual era el propósito del Profesor Moisés”.

Agregó que “si bien él partió físicamente, pero nos dejó su enseñanza; por nuestra parte desde la oficina a nuestro cargo no casi tenemos denuncias o quejas de problemas en esta Red, y los temas que hoy estamos conociendo debemos encaminarlos por el conducto regular y dar soluciones, tal cual es el propósito de trabajo del Mgr. Javier Cárdenas Guevara” manifestó, Pinedo Lomas.

Estuvo acompañado del jefe del área de gestión pedagógica, Prof. Manuel Ochavano Sahuarico, el especialista responsable de convivencia escolar, Psicólogo, Claudio Marcelo Pérez Macedo y el representante del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonia Peruana (Formabiap), Prof. Richard Ricopa Yaicate.

Se debe precisar que, la elección del nuevo asesor de la Red, por consenso, recayó en la persona del destacado Maestro y actual especialista de educación bilingüe, kukama kukamiria, Prof. Carlos Lancha Manuyama, quien agradeció el gesto.

Dijo que no pretende reemplazar la figura del destacado e ilustre Maestro, Moisés Flores Vásquez, pero que, trabajará estrategias junto al equipo técnico, directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y sabios para dar continuidad a los avances logrados y buscar soluciones a las necesidades actuales.

Finalmente, es importante mencionar que, esta visita de trabajo de la comitiva de la UGEL, concluyó con la visita in situ a la localidad de Santa Rita de Castilla para absolver algunos problemas que se estaban suscitando en su institución educativa. (DL)