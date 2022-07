Candidato no subsanó observaciones del JNE.



El Jurado Electoral Especial de Maynas (JEE), del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mediante resolución N°00318-2022-JEE-MAYN/JNE, indica que el candidato al gobierno regional de Loreto por el Partido Democrático Somos Perú ha quedado fuera de carrera electoral tras declararse improcedente su solicitud de inscripción.

De acuerdo al documento, Chávez Silvano no logró sustentar su experiencia laboral en “la prestación de servicios en la Empresa FDA Bioservices SAC desde agosto a setiembre del 2011”, debido a que ninguno de los documentos presentados se refiere a los servicios prestados por el candidato en la empresa y periodo en mención.

Asimismo, no se sustenta la información consignada en el ítem Experiencia Laboral 2 sobre “la prestación de servicios a la DIRESA desde febrero a marzo del 2020”; debido a que, si bien la documentación referida en el numeral 1 y 2 está referida a la entidad en mención, no corresponde al periodo señalado.

Por otro lado, no se sustenta la información consignada en el ítem Información Adicional sobre ”el monto consignado en el rubro otros ingresos anuales para el año 2021 está desagregado de la siguiente forma, por servicios prestados al FDA y por devolución de AFP ascendente a S/. 22,000.00” , toda vez que no se ha presentado documento que acredite los servicios prestados a al FD, así como del resumen de cuenta y el email de PROFUTURO no se observa la devolución de AFP por el monto consignado en el ítem referido la DJHV.

En consecuencia, la entidad concluye que no se han subsanado las observaciones efectuadas en este extremo, debiendo hacerse efectivo el apercibimiento establecido en la Resolución N00081-2022-JEE-MAYN/JNE, DECLARANDO LA IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE

INSCRIPCIÓN DEL CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL JORGE RENE CHAVEZ SILVANO presentada por el personero legal alterno de la organización política.