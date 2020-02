Remodelaron colegio Isla Santa Rosa, pero no colocaron techo a cancha deportiva y tampoco hicieron auditorio

Por lo que muchas veces docentes y alumnos se ven privados de desarrollar actividades.

Igual no cuentan con un ambiente para cocina para preparar los desayunos escolares como manda el protocolo del programa Qali Warma.

Así lo dio a conocer el Lic. Rolando Edgard Núñez Mora, director de la Institución Educativa “Isla Santa Rosa”, que alberga a 370 alumnos en el nivel Primaria y 190 en el nivel Secundaria. Solo les dan desayunos escolares, no almuerzo como ocurre en otras zonas pobres y alejadas del Perú. Los estudiantes de la Isla Santa Rosa (pobre y olvidada), que es la puerta de entrada al Perú en el trapecio amazónico, no reciben ese beneficio alimenticio.

Hace tres años su infraestructura fue remodelada por el gobierno regional de Loreto, en realidad se aprecia en buen estado, con sus aulas completas, losa deportiva grande, más el director hace caer en cuenta de los elementos que faltaron a dicha construcción.

“Contamos con una losa deportiva amplia para realizar actividades artísticas, deportivas, cívicas patrióticas, religiosas, fecha de aniversario. Pero esto solo cuando hay un clima soportable, porque de ninguna manera podemos exponer a los alumnos cuando hace sol intenso o llueve torrencialmente. Como ocurrió en nuestro aniversario en el mes de noviembre. Todo estaba listo y vino la lluvia, por lo que sacamos todos los equipos y concluyó todo sin haber empezado.

Y acabó todo porque tampoco hay auditorio donde desarrollar las actividades. Esa es nuestra preocupación, ya hemos solicitado al gobierno regional, hemos pedido que nos atiendan y han dicho que sí, pero no sabemos cuándo.

Acá hay muchos alumnos que cuando concluyen postulan a Beca 18 y entran, otros se van a buscar oportunidades a Iquitos u otra parte del Perú. Hay padres peruanos que viven en Tabatinga o Leticia, pero envían a sus hijos a estudiar acá”, mencionó el director.

También se pudo conocer que, por vez primera, en los ambientes del colegio (nocturna) funcionará un tecnológico con especialidades de técnico en enfermería, sistemas y electricidad. Vendrían profesionales de Caballo Cocha a dictar clases. Ya llevan inscritos a 25 jóvenes y requieren 30 para empezar con las capacitaciones.

Finalmente, el director del colegio habló del servicio de Internet con el que cuentan y de la falta que les hace un comedor para preparar los alimentos de Qali Warma.

“Contamos con el servicio de Internet a través de la empresa Gilat, el agua es sacada de un pozo artesiano y luz sí tenemos las 24 horas al día. No contamos con un comedor especial, la empresa no construyó y no podemos atender a los niños de acuerdo al protocolo de Qali Warma. Cada sección elige a una madre para que prepare en su casa. El programa envía los productos cada dos meses”, declaró el director. (Luz MHL).