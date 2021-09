Rememoraron el Día de la Benemérita Guardia Civil

Actividad de confraternidad se llevó a cabo en un reconocido recreo



El último 30 de agosto,un grupo de amigos y camaradas de armas, mantuvieron una importante y amena reunión de confraternidad, en las instalaciones del recreo campestre “Manolin” altura del Km 9.200 de la carretera Iquitos – Nauta, donde rememoraron el aniversario de su alma mater, la Benemérita Guardia Civil del Perú, recordaron con añoranza los años de servicios prestados a su noble institución y a la nación, en los diferentes lugares donde les tocó laborar manteniendo su lema “El Honor es su Divisa”.

La Benemérita Guardia Civil del Perú (BGCP) (hoy integrada en la Policía Nacional) era el cuerpo militar de Policía Uniformada que tenía como misión el mantenimiento del orden público mientras no se requiera el empleo de la Fuerza Armada, la prevención de los delitos y faltas, la protección de las personas y de sus bienes, el mantenimiento de la libre circulación en la vía pública y el control del tránsito vehicular, entre otras.

Esta noble institución estaba conformada por hombres íntegros en todo el sentido de la palabra, valerosos y valiosos por su valentía y lealtad, y sobre todo, por ser hombres de Honor, con Honor y de bien, posteriormente reconocida de manera justiciera y meritoria como «Benemérita», y cada vez que se aproxima el 30 de Agosto, su fecha de ayer, de hoy y por siempre histórica y tradicional de celebración Institucional.

Entre los asistentes, sobresalieron los nombres de José “Mosho” Mozombite Alvan. Manuel Castro Vílchez. Julio Vite Chávez. Julio Del Águila Chávez. Haroldo Sánchez Bocanegra. José Santos Torres. Moulet Galdós. Carlos Leguía Rojas. Arquímedes Romero Tejada. Harold Pinedo Gálvez. Libistón Salazar Becerril. Luis Alberto Chaname Orbe. Samuel Espinoza Bardales. Jaime Minaya Bernal. Magno Perea Dávila. Luis Quispe Puerta. Paucar Panéz. Vidal Camus Culqui. Adauto Bernaola. Roy Cárdenas Bardales. Capitán La Torre Arista. Felipe Rengifo Murrieta y Guaylupo Piña.

Asimismo, Julián Del Águila Del Castillo. Julio Chacón Salcedo. Julio Tavera Ucañan. Luis Alfonso Chávez Canlla. Julio Carrasco Peña. Rafael Roldan Ríos Ramírez. Fidel Ríos López. Eli Dosantos Barreto. Juan Reyes Chero. Marco Antonio Gonzales Santillán. Raúl Cornejo Coa. Roberto Vela Rodriguez. Juvenal Lozano. Huber Ramírez, entre otros, quienes por razones de salud y por trabajo, no pudieron estar presentes en esta amena reunión de confraternidad. Un brindis de honor y almuerzo de camaradería, rubricó el presente acto. (C. Ampuero)