TERCER REMATE JUDICIAL REMOTO

En los seguidos por BBVA BANCO CONTINENTAL contra DISTRIBUIDORA EL CHUCHIN EIRL, COMERCIALIZADORA AA & AA EIRL y AIDA ZABRA ACUY MARIN, sobre ejecución de garantías, Expediente N° 00536-2017-0-1903-JR-CI-02, el Señor Juez Dr. Sergio Antonio del Aguila Salinas, del Segundo Juzgado Civil de Iquitos – Sede Central, con intervención del Especialista Legal Dra. Nadiezdha Elena Guerra Maticorena, ha dispuesto que el suscrito Martillero Público con Matrícula 209, saque a remate judicial virtual en TERCERA CONVOCATORIA, los inmuebles ubicados en: i) CALLE AGUIRRE NRO. 946, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO. CUYA AREA (121.00 M2), LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS SON: POR EL FRENTE CON JR. ELIAS AGUIRRE CON 5.50 ML: POR LA DERECHA CON PROPIEDAD DE TERCEROS CON 22.00 ML; POR LA IZQUIERDA CON PROPIEDAD DE TERCEROS CON 22.00 ML Y POR EL FONDO CON PROPIEDAD DE TERCEROS CON 5.50 ML. INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 00000219 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE, OFICINA REGISTRAL DE MAYNAS, ZONA REGISTRAL NRO. IV – SEDE IQUITOS VALOR DE LA TASACIÓN: US$ 109,087.90 Dólares Americanos. BASE DE REMATE: US$ 52,544.00 Dólares Americanos equivalente a las dos terceras partes de la tasación, menos dos veces el quince por ciento. AFECTACIONES: 1) HIPOTECA: hasta por la suma de US$ 119,862.00, a favor de BBVA BANCO CONTINENTAL, en el Asiento D00009. 2) EMBARGO: hasta por la suma de S/ 80,000.00, a favor de Banco Internacional del Perú SAA. en el Asiento D000010. 3) EMBARGO: hasta por la suma de S/ 250,000.00, a favor de BBVA BANCO CONTINENTAL, en el Asiento D00011. Todas en la Partida Electrónica Nº 00000219 de la Oficina Registral de Iquitos. DIA Y HORA DEL REMATE: viernes 26 de febrero de 2021, a horas 10h00 am. LUGAR DEL REMATE: En la plataforma de video conferencia virtual del HANGOUTS GOOGLE MEET, cuyo enlace es el siguiente: https://meet.google.com/vmq-epgh-zcn ii) CALLE SAN MARCOS NRO. 151, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO. CUYA AREA (502.00 M2), LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS SON: POR EL FRENTE CON CALLE SAN MARCOS CON 9.80 ML: POR LA DERECHA CON PROPIEDAD DE JUSTIN NEIL BULLOCK CON 40.00 ML; POR LA IZQUIERDA CON PROPIEDAD DE PATRICIA RODRIGUEZ OUIJA CON 40.00 ML Y POR EL FONDO CON PROPIEDAD DE PATRICIA RODRIGUEZ OUIJA CON 16.30 ML. INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11005991 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE, OFICINA REGISTRAL DE MAYNAS, ZONA REGISTRAL NRO. IV – SEDE IQUITOS VALOR DE LA TASACIÓN: US$ 259,045.53 Dólares Americanos. BASE DE REMATE: US$ 124,773.59 Dólares Americanos equivalente a las dos terceras partes de la tasación, menos dos veces el quince por ciento. AFECTACIONES: 1) HIPOTECA: hasta por la suma de US$ 134,000.00, a favor de BBVA Banco Continental, en el Asiento D00010. 2) EMBARGO: hasta por la suma de S/ 320,572.64, a favor de Bodegas y Viñedos Tabernero SAC, en el Asiento D00011. 3) EMBARGO: hasta por la suma de 41,500.00, a favor de Banco Internacional del Perú SAA. en el Asiento D000012. 4) EMBARGO: hasta por la suma de S/ 330,000.00, a favor de BBVA BANCO CONTINENTAL, en el Asiento D00013. Todas en la Partida Electrónica Nº 11005991 de la Oficina Registral de Maynas. DIA Y HORA DEL REMATE: viernes 26 de febrero de 2021, a horas 11h00 am. LUGAR DEL REMATE: En la plataforma de video conferencia virtual del HANGOUTS GOOGLE MEET, cuyo enlace es el siguiente: https://meet.google.com/otk-zkmx-igb. FUNCIONARIO QUE REALIZARÁ EL REMATE: A viva voz y será efectuado por el Martillero Público Dr. Asdel Vega Tirado, Teléfono: 999098701. LOS POSTORES: 1.- Oblarán no menos del diez por ciento del valor de la tasación de cada inmueble, presentando Cheque de Gerencia o Certificado de depósito judicial electrónico en el Banco de la Nación, mismo que deberá de ingresarlo al juzgado con escrito indicando depósito del oblaje para ser postor. 2.- Tasa judicial por derecho a participar en remate judicial, donde se consignará el Nº de Expediente, Juzgado e identificación del postor, suscribiendo dicho arancel. 3.- Copia del DNI por ambos lados o RUC del postor y vigencia de poderes, si fuera el caso. Remitirlos en un solo archivo PDF al correo: asdelvt@gmail.com, hasta una hora antes de la señalada para el remate; validados los mismos, se hará saber su conformidad y se le aceptará a la Sala de Remates Virtual, debiendo ingresar 15 minutos antes de la hora del remate. El adjudicatario deberá depositar el saldo del precio de adjudicación dentro del tercer día de cerrada el acta, bajo apercibimiento de declarar la nulidad del remate y perder el oblaje respectivo. El adjudicatario, cancela los honorarios al Martillero, de conformidad con el Art. 732° del CPC, la Ley 27728, modificada por la Ley 28371, que regula la actividad que cumple el Martillero Público y Art. 18° de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 008-2005-JUS.

Iquitos, enero 21 de 2021.

DR. ASDEL VEGA TIRADO

Martillero Público

Matrícula 209

