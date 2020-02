TERCERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO

DEMANDANTE: BBVA BANCO CONTINENTAL SUCURSAL IQUITOS, DEMANDADOS: SARA LÍA LÓPEZ MONTES y PEDRO ALFREDO RÍOS PINEDO, MATERIA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS, EXPEDIENTE Nº 00694-2018-0-1903-JR-CI-02, JUZGADO: SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE MAYNAS, JUEZ: SERGIO ANTONIO DEL ÁGUILA SALINAS, ESPECIALISTA: NADIEZDHA ELENA GUERRA MATICORENA, FUNCIONARIO QUE EFECTUARÁ EL REMATE: ALDO MARTÍN ZAMORA MILLONES – Martillero Público Reg. Nº 211, CONVOCATORIA: Tercera, BIEN MATERIA DE REMATE: Inmueble sito en Pueblo Joven Santa Rosa de Lima, Mz. J, Lote 25, Etapa Primera (hoy calle 30 de Agosto N° 457) distrito Iquitos, provincia Maynas, departamento Loreto, inscrito en Partida N° P12044555 del Registro de Propiedad Inmueble de Iquitos. (Área 195.55 m2, Frente Calle 30 de Agosto – 4.75m, Derecha Lote 24 – 33.95m, Izquierda Lotes 26, 27, 13 – 40.75m, Fondo Lotes 14, 15, 15A – 10.05m). VALOR DE TASACIÓN: US$ 70,816.88 (Setenta mil ochocientos dieciséis y 88/100 dólares americanos). PRECIO BASE: US$ 34,110.13 (Treinta y cuatro mil ciento diez y 13/100 dólares americanos). AFECTACIONES: 1. HIPOTECA a favor del BBVA BANCO CONTINENTAL, hasta por la suma de US$ 57,000.00 dólares americanos, según Asiento 00008. LUGAR: Segundo Juzgado Civil de Maynas – Av. Grau Nº 720, Iquitos. DÍA Y HORA: 30 de marzo del 2020 – 09:30 a.m. POSTORES.- Requisitos: 1.- Documento de identidad; 2.- Arancel judicial por derecho a participar en remate judicial de bien inmueble (código 07153) correspondiente, consignando número de expediente, juzgado, documento de identidad; y, 3.- Depositar en efectivo o cheque de gerencia (negociable) girado a su nombre una cantidad no menor al 10% del valor de tasación. Adjudicatario pagará honorarios del Martillero Público. INFORMES: 978171100.

Aldo Martín Zamora Millones

Martillero Público

Reg. Nº 211

V-3(24,25,26)/F.5500

S/125.10