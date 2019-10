REMATE JUDICIAL EN PRIMERA CONVOCATORIA

En el Exp. 00115-2018-0-1903-JR-CI-01 seguido por SCOTIABANK PERU S.A.A., sobre EJECUCIÓN DE GARANTÍAS en contra de GRIFOS ACROLIM SRL Y CESAR ROMEL ARMAS CASTRO, el Sr. Juez del Primer Juzgado Civil – Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Dr. Juan Antonio Vega Tello, Especialista Legal Dra. Ana Dávila Sánchez; ha ordenado que la Martillero Público Dra. Patricia Victoria Vásquez Zubieta, con Registro SUNARP N° 315, realice la diligencia de remate público en PRIMERA CONVOCATORIA de la Embarcación A/F CHACHA – GRIFO FLOTANTE con matrícula Nº IQ-38808-AF inscrita en la Partida Electrónica EMBARCACIÓN A/F CHACHA-GRIFO FLOTANTE con matrícula Nº IQ-38808-AF ubicado en el Puerto Lao, Margen Izquierda del Rio Itaya, Distrito de Iquitos; de propiedad de GRIFOS ACROLIM SRL., inscrita en la Partida Electrónica N° 11046862 del Registro de Garantías Mobiliarias de la Zona Registral Nº IV-Sede Iquitos, cuya TASACIÓN: asciende a US $ 58,424.36 (CINCUENTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO y 36/100 Dólares Americanos). BASE: La suma de US $ 38,949.57 (TREINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTINUEVE y 57/100 Dólares Americanos), importe equivalente a las dos terceras partes del valor de tasación. – DESCRPICIÓN: Constructor: Astilleros Fabritec ING S.A. Iquitos, Año: Julio-2011, Tipo: Grifo flotante para expendio de combustible y Lubricantes, Capacidad física: Tanques 7,560.00 GLS, Casco: Acero Naval de 1/4”, Cubiertas: Acero Naval de 3/16” con cobertura de losa de concreto color amarillo de 2” de espesor, Toldilla: Acero de 1/8”, cuyas demás características obran inscritas en inscrita en la Partida Electrónica N° 11046862 del Registro de Garantías Mobiliarias de la Zona Registral Nº IV-Sede Iquitos. LUGAR DE DEPÓSITO: La Embarcación se encuentra acoderada en el Puerto Lao – Margen Izquierda del Río Itaya – Iquitos, provincia de Maynas – Departamento de Loreto.

DEPOSITARIO: JUAN JOSE ALVAN RIOS IDENTIFICADO CON DNI N° 44165889, domiciliado en Jirón Prospero N° 282. AFECTACIONES: 1) Constitución de Garantía Mobiliaria a favor del Scotiabank Perú S.A.A. hasta por la suma de US $ 58,424.36 (CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS VEINTICUATRO CON 36/100 DÓLARES AMERICANOS). – No se conocen otras afectaciones. LUGAR, DÍA Y HORA DEL REMATE: El remate se realizará el día DIEZ DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS: 11:45, en el lugar de depósito sito en: Puerto Lao – Margen Izquierda del Río Itaya – Iquitos, provincia de Maynas – Departamento de Loreto. Los postores deberán oblar una cantidad no menor al que equivale al 10% del valor de la tasación, en efectivo o cheque de gerencia y presentarán el original del arancel judicial (cod. 07153) en el que debe estar consignado el número del Expediente, Juzgado y el número de documento de identidad del postor (arancel debidamente suscrito y copia del documento de identidad). COMISION DEL MARTILLERO: Será de cargo del adjudicatario, según lo dispuesto en la tabla de honorarios establecida en el Decreto Supremo Nº 008-2005-JUS más IGV y deberá ser cancelada al finalizar el remate.

Iquitos, 2019 octubre 03

PATRICIA VICTORIA VÁSQUEZ ZUBIETA

Martillero Público

Registro N° 315

