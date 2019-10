Primera Convocatoria a Remate Público

En los seguidos por SCOTIABANK PERÚ S.A,A., contra DAVID ENRIQUE DAZA MUÑOZ, Sobre Ejecución de Garantías, Expediente Nº 00731-2015-0-1903-JR-CI-02, Especialista Legal NADIEZDHA ELENA GUERRA MATICORENA, proceso tramitado ante el Juez del 2°Juzgado Civil – Sede Central a cargo del Dr. SERGIO ANTONIO DEL AGUILA SALINAS, que mediante resolución N° 36 de 12/09/2019, ha dispuesto Sacar a Remate Público en PRIMERA CONVOCATORIA, el inmueble denominado: Pueblo Joven Bermúdez Mz. 11, Lote 6, Etapa Primera (Según- In Av. Mariscal Cáceres N° 1249), DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO, cuyas áreas y medidas perimétricas y características se encuentran inscrito en la partida Nº P12015105, del Registro de Propiedad Inmueble, Zona Registral N° IV- Sede Iquitos- Loreto. AFECTACIONES DEL BIEN: Cargas y gravámenes anotados en la partida Nº P12015105 (i) Asiento N° 00015 INCRIPCION DE HIPOTECA, sobre el inmueble de su propiedad inscrito en esta partida a favor de SCOTIABANK PERÚ S.A.A. hasta por la suma de S/. 213,042.20 (Doscientos trece mil cuarenta y dos y 20/100 Soles), VALOR DE TASACION: S/. 202,216.70 (DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS y 70 /100 SOLES). PRECIO BASE DEL REMATE: S/. 134,811.13 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE y 13/100 SOLES), que son las 2/3 partes de la tasación. LUGAR HORA Y FECHA DEL REMATE: El remate se llevará a cabo en el Primer Piso de la Corte Superior de Justicia de Loreto, sito en Av. Grau N° 720- frente a la plaza 28 de julio en el Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas y Departamento de Loreto, el día 15 de Octubre del 2019, a horas 10:45 A.M. FUNCIONARIO QUE EFECTUARA EL REMATE: A cargo de la Martillera Publica, Abogada ERIKA MADITH RUIZ CHUMBE con Registro Nacional SUNARP Nº 328, (Celular 945848942), LOS POSTORES: Para participar en el remate (i) Los postores deberán Oblar en efectivo (Teniendo en cuenta el Art.4º de la Ley-SUNAT de la lucha contra evasión y formalización de la economía.) o en cheque de gerencia a su nombre la suma del 10% del valor de la tasación, (ii) Adjuntar el arancel judicial por derecho a participar en el remate judicial, consignando, el juzgado, número de expediente y DNI del postor (con copia del arancel y del DNI), suscribiendo dicho arancel. El adjudicatario cancelara los honorarios del Martillero Público más el IGV., de acuerdo al arancel establecido en el reglamento de la ley de Martillero Publico al término de la diligencia.

Iquitos, 20 de Septiembre del 2019.

ERIKA MADITH RUIZ CHUMBE

Martillera Pública

Reg. N° 328

