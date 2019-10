REMATE JUDICIAL EN PRIMERA CONVOCATORIA

En el expediente N° 01036-2015-0-1903-JR-CI-01, seguido por GONZALES PINEDO MANUELA DE JESUS contra RAMIREZ DE PINEDO MIRZA sobre DIVISIÓN Y PARTICIÓN DE BIENES tramitado ante el JUZAGDO CIVIL TRNASITORIO, a cargo del Juez la Dra. BERMUDEZ SALAZAR RAQUEL SOLEDAD interviniendo como Especilista Legal la Dra. FACHIN OLIVEIRA LUCERO PRISCILLA, ha facultado de conformidad con Ley N° 28371 al Martillero Público ELOY OCTAVIO PISFIL FLORES con Reg. 307, para realizar el remate público en Primer Convocatoria del bien inmueble ubicado en Calle Moore N° 1535, Mz C, Lote 48 PP JJ Terrerno Municipal, Distrito de Iquitos, Provincia Maynas y Departamento de Loreto, cuya área es de 147.00 M2, cuyo dominio, linderos, medidas perimétricas y demás características se encuentran inscritas en la Partida Electrónica N° 00002285 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° IV, Sede Iquitos, Oficina Registral Loreto. VALOR DE TASACIÓN: S/ 185,361.12 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 12/ 100 SOLES). PRECIO BASE (POSTURA): S/ 123,333.33 (CIENTO VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 33/100 SOLES) equivalente a las dos terceras partes de la tasación. CARGAS Y GRAVÁMENES: No tiene cargas ni gravámenes. LUGAR, DÍA Y HORA DE LA DILIGENCIA: El día DIECISÉIS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE a las TRES DE LA TARDE CON CUARENTA MINUTOS, ubicado en el Juzgado Civil Transitorio de Maynas, ubicado en Calle Moore N° 732 distrito de Iquitos. REQUISITOS DEL POSTOR: Para ser postor se deberá registrar (oblar) en efectivo o en cheque de gerencia a nombre del postor (NO consignar el término No Negociable) el equivalente al 10% del valor de la tasación, suma que será deveulta a los postores no beneficiados. Asimismo deberán presentar su DNI y el arancel judicial – código 07153- por participación en remate, en original y en copia (consignando: el nombre del Juzgado, número del expediente, número de documento nacional de identidad del postor). HONORARIOS DEL MARTILLERO: Los honorarios serán a cargo del adjudicatario de conformidad con los montos establecidos en el Decreto Supremo N° 008-2005-JUS más el IGV, debiendo ser cancelado al finalizar el acto del remate. Martillero Público Eloy Octavio Pisfil Flores, celular 979856568.

Iquitos, 08 de agosto del 2019

ELOY OCTAVIO PISFIL FLORES

Martillero Público

Reg. N° 307

