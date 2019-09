PRIMER REMATE JUDICIAL

En los seguidos por Mi Banco Banco de la Microempresa SA contra Einstein Hurtado Perea, Nuvia del Águila Medina y Gran Eihua EIRL sobre Obligación de dar suma de Dinero, Exp. n.° 1032-2017-0-1903-JR-CI-02, por orden del Segundo Juzgado Civil de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto sito en Av. Grau n.° 720 – Plaza 28 de Julio, 1er piso – Iquitos, a cargo del Doctor Sergio Antonio del Águila Salinas, especialista legal Magnolia Rodríguez Gonzales, la suscrita Martillera Pública, rematará en Primera Convocatoria el bien inmueble ubicado en: Pueblo Joven San Antonio Etapa San Antonio, Mz. G, lote 31, Etapa Setima, Distrito de Iquitos, provincia Maynas, Departamento Loreto. Cuyas áreas, linderos y medidas perimétricas corre inscrita en la partida n.° P12010027 del Registro de Propiedad Inmueble de Iquitos – Zona registral n.° IV. VALOR DE LA TASACIÓN: US $ 51,083.50 dólares americanos. BASE DEL REMATE: US $ 34,055.66 dólares americanos equivalente a las 2/3 partes de la tasación por tratarse del primer remate. GRAVAMENES Y CARGAS: Asiento 00015 Hipoteca.- A favor de Mi Banco Banco de la Microempresa SA, hasta por la suma de S/. 97,440.00 soles. Título presentado el 13-06-2014. DIA Y HORA DEL REMATE: 15 de Octubre de 2019 a horas 4.00 pm. LUGAR: Hall de la Sede de los Juzgados Civiles de Maynas, sito en la Av. Grau n.° 720 – Plaza 28 de Julio, 1er piso – Iquitos. POSTORES: Oblarán el 10% del Valor de la Tasación en efectivo o cheque de gerencia sin sello de No Negociable girado a nombre del mismo postor Tasa judicial por derecho a participar en remate, consignando número de expediente, juzgado y DNI. ADJUDICATARIO: abonará el saldo del precio del remate dentro del tercer día de realizado el remate, caso contrario perderá la suma depositada HONORARIOS DEL MARTILLERO: Se abonará de forma inmediata, por el adjudicatario más el IGV de conformidad con la Ley 27728 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 008-2005-JUS, Iquitos, 13 de setiembre de 2019.

MERCEDES N. TELLO FLORES

Martillero Público

Reg. N° 331

V-6(30,01,02,03,04 Y 07)F/4799

S/308.70

