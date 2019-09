PRIMER REMATE JUDICIAL

EXPEDIENTE N° 00762 – 2016 – 0 – 1903 – JR – CI – 01, SCOTIABANK PERU SAA contra JAIME ALBERTO NORIEGA LAO, EDGAR MODESTO GONZALES OROCHE Y AMANDA GUERRA LEONARDO sobre Ejecución de Garantías, por orden del Juzgado Civil Transitorio de Loreto, a cargo de la Jueza Dra. Raquel Soledad Bermúdez Salazar y Secretaria Judicial Dra. Lucero Priscilla Fachin Oliveira , ha facultado a la Martillera Publica Reg.:189 María Gladys Rojas Tamayo sacar a REMATE EN PRIMERA CONVOCATORIA del inmueble Ubicado Frente a la Calle Cuzco del Asentamiento Poblacional La Concordia Zona A, Mz. 3, Lote 45, Distrito Punchana, Provincia Maynas, Departamento de Loreto, inscrita en la Zona Registral IV- Iquitos con la partida N° P12039596, Área 96.8100 Mt2. VALOR COMERCIAL: US$ 23,000.00 D.A(Veintitrés Mil, Doscientos con 00/100 con 00/100 Dólares). BASE DE REMATE: US$ 15,466.67 D.A (Quince Mil, Cuatrocientos Sesenta y Seis con 67/100 Dólares Americanos), que son las 2/3 parte del valor comercial. CARGAS Y GRAVAMENES: 1. As.00005 Inscripción de Bloqueo Registral por solicitud de fecha 23.07.2013, suscrito por el notario público de Maynas Antonio Pérez Rodríguez, se bloquea esta partida por cuanto ante notaria se encuentra en trámite a fin de ser elevada a escritura pública la minuta de fecha 17.07.2015, relativa a la constitución de hipoteca S/ 65,100.00, que celebra Doña Amanda Guerra Leonard con la intervención de su cónyuge Edgar Modesto Gonzales Oroche(hipotecante), Scotiabank Perú S.A.A, (acreedor); 2.- As. 00007 Inscripción de Hipoteca Amanda Guerra Leonard con la intervención de su cónyuge Edgar Modesto Gonzales Oroche, constituye hipoteca sobre el inmueble de su propiedad registrado en esta partida a favor de Scotiabank Peru S.A.A, hasta por la suma de S/ 65,100.00 Soles, escritura pública del 24.07.2015, aclarado por escritura pública del 18.01.2016, ambas otorgadas por notario público Antonio Pérez Rodríguez, en la Ciudad de Iquitos.

DIA Y HORA DEL REMATE: Jueves 26 de Setiembre del 2019 a Horas 10:30 a.m. LUGAR DEL REMATE: AV. GRAU N° 720 (FRENTE PLAZA 28 DE JULIO)-IQUITOS. POSTORES: Entregaran el 10% de la Tasación (Efectivo ó cheque de gerencia), Arancel Judicial (Tributo 07153), DNI y copias. LA COMISION DEL MARTILLERO ES CANCELADA POR EL ADJUDICATARIO. MARTILLERA PÚBLICA: Reg.:189 María Gladys Rojas Tamayo Email: subasta_martillo@hotmail.com; Iquitos agosto 2019.

MARIA GLADYS ROJAS TAMAYO

Martillero Público

Reg. N° 189

