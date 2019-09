SEGUNDA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO

Expediente N° 00922-2018-0-1903-JR-CI-02, Demandante: BBVA BANCO CONTINENTAL SUCURSAL IQUITOS, Demandado: JENNY MARLENI SACRAMENTO ALDAVA, ELVIS AURELIO HUARANGA GAMARRA, Materia: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS, Juzgado: SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE MAYNAS, Juez: SERGIO ANTONIO DEL ÁGUILA SALINAS, Especialista Legal: MAGNOLIA RODRÍGUEZ GONZALES, Funcionario que efectuará el Remate: ALDO MARTÍN ZAMORA MILLONES – Martillero Público con Reg. N° 211, Convocatoria: SEGUNDA, Bien a rematar: Inmueble ubicado en PUEBLO JOVEN 9 DE OCTUBRE II ETAPA MZ. A LOTE 5 (Prolg. Cornejo Portugal Nª 1822), distrito Belén, provincia Maynas y departamento Loreto, inscrito en Partida N° P12044911 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral Nª IV – Sede Iquitos. (Descripción: Área de terreno 160.39 m2, Área construida 284.80 m2. Linderos, medidas y colindancias: Frente 6.25 m con calle Cornejo Portugal, Derecha 24.20 m con Lote 4, Izquierda 27.85 m con Lote 6, Fondo 6.90 m con Lote 48, Tipo de uso: Casa Habitación, Zona comercial, Inmueble de dos pisos). AFECTACIONES: 1. HIPOTECA, a favor del BBVA CONTINENTAL, hasta por la suma de US$ 160,000.00 dólares americanos, según Escritura Pública 08/08/2016, otorgado por el Notario Público de Iquitos Florentino Quispe Ramos, según Asiento 00030. VALOR DE TASACIÓN: S/ 581,070.60 (Quinientos ochenta y un mil setenta con 60/100 soles). PRECIO BASE: S/ 329,273.34 (Trescientos veintinueve mil doscientos setenta y tres con 34/100 soles). LUGAR: 2° Juzgado Civil de Maynas, sito en Av. Grau Nº 720 – Iquitos. DÍA Y HORA: 17 de septiembre del 2019 – 09:10 a.m. POSTORES: Presentar 1.- documento de identidad; 2.- Arancel judicial (Código 07153) consignado N° expediente, juzgado, documento de identidad; y, 3.- Depositar en efectivo o cheque de gerencia (endosable) girado a su nombre una cantidad no menor al 10% del valor de tasación. Adjudicatario pagará honorarios del Martillero Público. Informes: 978171100.

ALDO MARTÍN ZAMORA MILLONES

Martillero Público

Reg. Nº 211

