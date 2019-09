TERCER REMATE JUDICIAL

Expediente N° 00227 – 2017 – 0 – 1903 – JR – CI – 01 SCOTIABANK PERU SAA SUCUSAL IQUITOS contra RICARDO ANDRE RODRIGUEZ VILLACORTA Y SANDRA LUISA GUTIERREZ VALERA sobre Ejecución de Garantías, por orden del Primer Juzgado Civil de Loreto a cargo del Juez Dr. Juan Antonio Vega Tello y Secretaria Judicial Gaby Guzmán Chapiama, ha facultado al Martillero Publico Reg.:189 María Gladys Rojas Tamayo sacar a REMATE EN TERCERA CONVOCATORIA del Inmueble Ubicado Frente al Pasaje Servidumbre del Jirón Prospero N° 750 Int. 2. Distrito de Iquitos Provincia y Departamento de Loreto, Partida Electrónica N° 00020213 de la Zona Registral N° IV Iquitos, Área 39.87 Mt2.- VALOR COMERCIAL: US$70, 100.00 D. A (Setenta Mil, Cien con 00/100 Dólares Americanos). BASE DE REMATE: US$ 33,764.83 D.A (Treinta y Tres Mil, Setecientos Sesenta y Cuatro con 83/100 Dólares Americanos) que son las 2/3 partes del valor comercial, menos 2/15% por ser en tercera convocatoria. CARGAS Y GRAVAMENES: 1.- Hipoteca a favor de Scotiabank Perú SAA, hasta por la suma de S/ 229,600.00. Escritura Pública del 23.12.2014, Notario Público Antonio Pérez Rodríguez Iquitos, As D00002]; 2.- Embargo por resolución Judicial N° 05 de fecha 17.03.2017, expedido por José Enrique Reátegui Ríos, Juez del 1er Juzgado Especializado Civil de Maynas y Sarine Mori Sajami, Secretaria Judicial, se resuelve conceder medida cautelar de embargo en forma de inscripción, hasta por la suma de S/ 90,000.00 sobre el predio inscrito en esta partida de propiedad del demandado Ricardo André Rodríguez Villacorta, proceso seguido por el Banco de Crédito del Perú, sobre o.d.s.d, Exp:00097-2016-0-1903-JR-CI-01.- DIA Y HORA DEL REMATE: JUEVES 26 DE SETIEMBRE 2019 A HORAS 10:00 A.M. LUGAR DEL REMATE: AV. GRAU N° 720 (FRENTE PLAZA 28 DE JULIO)-IQUITOS. POSTORES: Entregaran el 10% de la Tasación (Efectivo ó cheque de gerencia), Arancel Judicial (Tributo 07153), DNI y copias. LA COMISION DEL MARTILLERO ES CANCELADA POR EL ADJUDICATARIO. MARTILLERO PÚBLICO: Reg.:189 María Gladys Rojas Tamayo Email: subasta_martillo@hotmail.com; Iquitos Agosto.

MARÍA GLADYS ROJAS TAMAYO

Martillero Público

Reg. N° 189

V-3(06,09 y 10)F/4702

S/ 150.30