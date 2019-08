EDICTO PRIMER REMATE JUDICIAL.-

Por orden del SEGUNDO JUZGADO CIVIL – SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO, Sr. Juez SERGIO ANTONIO DEL AGUILA SALINAS, Especialista Legal Magnolia Rodriguez Gonzales, con Expediente N°00460-2017-0-1903-JR-CI-02, en los seguidos por BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ contra JORGE DANTE ZEVALLOS BALLESTEROS, LINA MELISSA MORENO MESIA Y SICO MADERAS S.A.C. sobre Ejecución de Garantías, ha dispuesto sacar a REMATE PÚBLICO EN PRIMERA CONVOCATORIA el bien inmueble: PUEBLO JOVEN AGRUPAMIENTO DE VIVIENDAS TENIENTE MANUEL CLAVERO MZ. E LOTE 12 ETAPA TERCERA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, cuyas medidas perimétricas, linderos y demás especificaciones técnicas se encuentran en la Partida Electrónica N°P12053812 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N°IV – Sede Iquitos.-TASACIÓN: S/ 2’822,680.00 (Dos Millones Ochocientos Veintidós Mil Seiscientos Ochenta con 00/100 Soles).- PRECIO BASE: S/ 1’881,786.67 (Un Millón Ochocientos Ochenta y Un Mil Setecientos Ochenta y Seis con 67/100 Soles) que viene a ser las 2/3 partes del valor de la tasación.- AFECTACIONES: ASIENTO N°00011 HIPOTECA, la sociedad conyugal conformada por Lina Melissa Moreno Mesia y Jorge Dante Zevallos Ballesteros constituyen hipoteca sobre este predio hasta por la suma de US$. 805,600.00 (Ochocientos Cinco Mil Seiscientos con 00/100 Dólares Americanos) a favor del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, con el objeto de garantizar obligaciones que hayan contraído o pudiera contraer hasta por el monto de US$. 805,600.00 (Ochocientos Cinco Mil Seiscientos con 00/100 Dólares Americanos), conforme consta en la escritura pública N°1770 de fecha 01/09/2015 otorgada ante la Notario Público de Maynas (Iquitos), el Abogado – Notario Florentino Quispe Ramos.- DIA Y HORA DEL REMATE: DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LAS 12:30 PM. – LUGAR DE REMATE: La diligencia de remate se llevará a cabo en el frontis del local del Segundo Juzgado Civil de Loreto (hall de Palacio de Justicia), ubicado en la Avenida Grau N°720 – Plaza 28 de Julio, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. LOS POSTORES deben presentar A) Original de su DNI vigente y/o RUC; si corresponde, y si es persona jurídica con los documentos que acrediten su representación. B) Arancel por derecho a participar en remate judicial de bienes inmuebles (Banco de la Nación, Código 07153, más de 1000 URP), por S/ 840.00 Soles, indicando el Juzgado: Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Expediente: N°00460-2017 y número de DNI o RUC (según postor) C) Pagar el Oblaje cuyo monto no será menor al 10% del valor de tasación, y que en el presente caso asciende a S/ 282,268.00 Soles en efectivo o en cheque de gerencia, a su nombre y sin el sello de no negociable, que será devuelto a los no beneficiados. El que resulte adjudicatario deberá depositar la diferencia del oblaje dentro de los tres días siguientes al remate, bajo responsabilidad de declararse nulo y perder el importe entregado.- LA COMISIÓN de la Martillera Pública será a cargo del adjudicatario, la cual debe de cancelarse a la firma del Acta de Adjudicación más el IGV, de conformidad con lo establecido en el Art. 18 del DECRETO SUPREMO Nº 008 -2005 –JUS. Martillera ESPERANZA MARINA LLUMPO ARCE, Registro N°348, Informes al Cel. 993559629 – Tel. (01) 6531191 – Iquitos, 12 de julio del 2019.- PODER JUDICIAL Magnolia Rodriguez Gonzales – Secretaria Judicial del Segundo Civil – Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Loreto.

ESPERANZA MARINA LLUMPO ARCE

Martillera Pública

Reg. N° 348

V-6(28,29,02,03,04,05)/F. 4667

S/ 504.00r