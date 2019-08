SEGUNDO REMATE JUDICIAL – LORETO

En los seguidos por SCOTIABANK PERÚ SAA con FLORES HUAMANÍ Violeta Gabriela sobre EJECUCION DE GARANTIAS. Expediente N°00058-2016-0-1903-JR-CI-01, por orden del 1°JUZGADO CIVIL-SEDE CENTRAL DE LORETO, a cargo del Magistrado VEGA TELLO, Juan Antonio; Especialista Legal DAVILA SANCHEZ, Ana. El suscrito Martillero Público, rematará en SEGUNDA CONVOCATORIA el bien inmueble ubicado en la calle Cesar Vallejo S/N, Mz. E, Lt. 1ª-ASENTAMIENTO HUMANO ROSA PANDURO RAMIREZ-HOROINA DE ROCA FUERTE, con un área de 91.02 m2, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. Inscrito en la Partida P12063475, zona registral N° IV- Sede Iquitos-Loreto. 1) VALOR DE TASACION: US$20,300.00 (VEINTE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 DOLARES EUA). 2) PRECIO BASE: US$11,503.33 (ONCE MIL QUINIENTOS TRES CON 33/100 DOLARES EUA), que viene a ser las dos terceras partes del valor de tasación, menos el 15% de descuento del precio base por tratarse de una segunda convocatoria. 3) GRAVAMENES Y CARGAS: Asiento D00005.- INSCRIPCION DE HIPOTECA, a favor de SCOTIABANK PERÚ SAA hasta por la suma de S/.57,960.00 SOLES. El título fue presentado el 27/11/2014. 4) FECHA: 28 de AGOSTO del 2019. 5) HORA: 09:30 AM. 6) LUGAR: En la sede del 1er Juzgado Civil-Sede Central Loreto, sito en la Av. Grau N° 720-Plaza 28 de Julio-Iquitos. 7) POSTORES: 7.1) Oblarán el 10% (US$ 2,030.00) del Valor de Tasación en efectivo o cheque de gerencia, a su nombre y sin el sello de no negociable. Además, deberá adjuntar el arancel judicial (CODIGO: 07153) (IMPORTE: S/420.00 SOLES). por derecho de participación en el remate, DNI en original y fotocopia. Si es persona jurídica, los poderes correspondientes. 7.2) El que resulte adjudicatario deberá depositar la diferencia del oblaje dentro de los tres días siguientes al remate, bajo responsabilidad de declararse nulo y perder el importe entregado. 7.3) Así también, deberá cancelar a la firma del acta de adjudicación la comisión del martillero, establecido literalmente en el Art. 18 del DECRETO SUPREMO Nº 008 -2005 –JUS y están afectos al IGV. 8) INFORMES: T. 014412668 / #949063616 / www.martillerocorrea.es.tl.

