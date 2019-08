TERCER REMATE JUDICIAL

En los seguidos por BBVA BANCO CONTINENTAL – SUCURSAL IQUITOS contra YONA LIZ ORTIZ VASQUEZ Y MULTINEGOCIOS IA & SAIR E.I.R.L. sobre EJECUCION DE GARANTIAS – Exp. N° 00192-2016-0-1903-JR-CI-01, el PRIMER JUZGADO CIVIL DE MAYNAS – SEDE CENTRAL a cargo del Juez Juan Antonio Vega Tello, Especialista Legal Gaby Guzmán Chapiama, han dispuesto sacar a REMATE JUDICIAL EN TERCERA CONVOCATORIA del inmueble ubicado en: ASENTAMIENTO HUMANO SERAFIN FILOMENO MANZANA S, LOTE 28, ETAPA TERCERA, del Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, inscrito en Partida N° P12013403 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° IV – Sede Iquitos. VALOR DE TASACIÓN: US$ 78,003.60 DOLARES AMERICANOS. PRECIO BASE: US$ 37,571.73 DOLARES AMERICANOS. CARGAS Y GRAVAMENES: INSCRIPCION DE HIPOTECA: MULTINEGOCIOS IA & SAIR E.I.R.L, EN CALIDAD DE DEUDOR, constituye HIPOTECA sobre el inmueble de su propiedad inscrito en esta partida, a favor del BBVA CONTINENTAL, hasta por la suma de US$ 60,000.00 (Sesenta mil y 00/100 dólares americanos), con el objeto de garantizar I) El pago de US$42,000.00 (Cuarenta y dos mil y 00/100 dólares americanos) Asumida por el deudor frente al Banco, el cual se encuentra inscrito bajo la Partida N° P12013403, Asiento N°00014. DIA Y HORA DEL REMATE: martes 27 de agosto de 2019, a las 03:40 P.M. LUGAR DEL REMATE: En el local del Primer Juzgado Civil – Sede Central, sito en Av. Almirante Grau N° 720, Iquitos, Maynas, Loreto. LOS POSTORES: Oblarán el 10% del valor de tasación en efectivo o cheque de gerencia girado a su nombre (sin sello no negociable), adjuntando el arancel judicial por derecho de participación en remate judicial de bienes inmuebles pagado en el Banco de la Nación (Código 07153) consignando el número de expediente y juzgado respectivo, original y copia de DNI. LOS HONORARIOS del Martillero Público será cancelada por el adjudicatario al concluir el acto de remate, en los rangos y tramos dispuestos en el Decreto Supremo N° 008-2005-JUS y están afectos al I.G.V. ROBERTO CARLOS BAUTISTA LIZARBE – Martillero Público con Registro N° 326. CELULAR: 945-683848.

ROBERTO CARLOS BAUTISTA LIZARBE

Martillero Público

Reg. N° 326

