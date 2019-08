TERCERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO

Expediente N° 1070-2015-0-1903-JR-CI-02. Seguido por MI BANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. contra REYNA SELENITA RENGIFO PANDURO y WINKERMAN SANGAMA ZUTA sobre EJECUCIÓN DE GARANTÍAS, ante el JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE MAYNAS – IQUITOS, a cargo de la Juez Dra. RAQUEL SOLEDAD BERMUDEZ SALAZAR; Especialista LUCERO PRISCILLA FACHIN OLIVEIRA, ha dispuesto que la Martillera Público NELLY ELEUTERIA LUPA NAVARRO, con Reg. N° 208, lleve a cabo el REMATE PUBLICO EN TERCERA CONVOCATORIA del siguiente inmueble: INMUEBLE: Ubicado en Pueblo Joven San Antonio Mz. U Lote 7A Etapa Cuarta (Calle Cabo Pantoja S/N Mz. U Lote 7A, PK San Antonio, IV Etapa), Distrito Punchana, Provincia Maynas, Departamento Loreto. INSCRIPCION: Inscrito en la Partida N° P12019665 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° IV – Sede Iquitos. TASACIÓN: US$ 46,700.00 (CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS). BASE DEL REMATE: US$ 22,493.83 (VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 83/100 DOLARES AMERICANOS), equivalente a las 2/3 partes del valor de tasación menos dos veces el 15%. DIA Y HORA DE REMATE: 23 de agosto de 2019 a las 10:00 de la mañana. LUGAR DEL REMATE: En el local del Juzgado Civil Transitorio ubicado en la Calle Moore N° 732 – Iquitos. AFECTACIONES: 1) Asiento 00009 HIPOTECA. A favor de MI BANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. hasta por S/.176,122.39. Escritura Pública del 09/05/2013. Notario de Iquitos Florentino Quispe Ramos. POSTORES: Oblarán el 10% del Valor de la Tasación en efectivo o en cheque de Gerencia (SIN SELLO NO NEGOCIABLE) y presentarán DNI (original y copia), la tasa de Arancel judicial por Participación en Remate Judicial (original y copia firmados) consignando el número de Expediente, el Juzgado y el DNI. Los Honorarios de la Martillera son por cuenta del adjudicatario. Martillero Público: NELLY ELEUTERIA LUPA NAVARRO; Reg. N° 208 Cel.: 998 708 917 Email: nellylupa@hotmail.com

Iquitos, 13 de junio de 2019

NELLY ELEUTERIA LUPA NAVARRO

Martillero Público

Reg. N° 208

