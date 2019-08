TERCERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO

En los autos seguidos por BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA INTERBANK contra DANIEL DAVILA FLORES Y CLAUDIA SILVANA VASQUEZ RENGIFO, sobre Ejecución de Garantías, Expediente 643-2017, el Primer Juzgado Civil de Maynas, a cargo del Señor Juez Dr. Juan Antonio Vega Tello, Secretaria Judicial Dra. Ana Dávila Sánchez, ha dispuesto sacar a REMATE PUBLICO EN TERCERA CONVOCATORIA, efectuado por el Martillero Público Orlando Florencio Roca Cuzcano, quien llevara a cabo el acto de remate, basado en el Código Procesal Civil, artículos 736, 737 y demás inherentes al proceso de remate, del siguiente Inmueble: Lote 24A, Manzana D, Asentamiento Poblacional Agrupamiento de Viviendas Soldado Vargas Guerra (Referencia: Calle Vargas Guerra N° 555), Distrito Iquitos, Provincia Maynas, Departamento Loreto, con áreas, linderos y medidas perimétricas que corre inscrito en su Partida Electrónica N° P12072738, siendo su antecedente registral N° P12006531, del Registro de Predios de la Zona Registral Nº IV – Sede Iquitos, Oficina Registral Loreto. VALOR DE TASACION: US$ 39,927.36 (TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE y 36/100 DOLARES AMERICANOS). BASE DEL REMATE: US$ 19,231.68 (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO y 68/100 DOLARES AMERICANOS) equivalente a las 2/3 partes del valor de tasación, menos dos veces el 15% por tratarse de tercera convocatoria. AFECTACIONES VIGENTES: 1). INSCRIPCIÓN DE HIPOTECA: Asiento 00005, hasta por la suma de US$ 39,927.36 a favor del Banco Internacional del Perú S.A.A. Interbank. DIA Y HORA DEL REMATE: 30 de SETIEMBRE de 2019 a las 09:40 am. LUGAR DEL REMATE: en el local del Primer Juzgado Civil de Maynas, Distrito Iquitos, Provincia Maynas, Departamento Loreto, Sede Central del Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia de Loreto, frente a la Plaza 28 de Julio. LOS POSTORES: Oblarán no menos del 10% del valor de Tasación en efectivo y/o en cheque de gerencia (no debe tener sello de NO NEGOCIABLE) y presentarán su arancel judicial (con copia del arancel y del DNI), donde se consignará el Nº de Expediente, Juzgado e identificación del postor, suscribiendo dicho arancel. La comisión del Martillero es por cuenta del adjudicatario de conformidad con el artículo 732 del CPC, Ley de Martillero 27728, 28371 y al Reglamento Art. 18º D.S. 008-2005-JUS, y están afectos al IGV. Iquitos, 01 de julio de 2019. Martillero Público Reg. N° 205 Roca Cuzcano, Orlando Florencio, Cel. 98864-3628.

ORLANDO ROCA CUZCANO

Martillero Público

Reg. NAC. N° 205

V-3(13,14 y 15)F/4597

S/ 180.90