REMATE PÚBLICO EN TERCERA CONVOCATORIA

En los seguidos por BANCO DE CREDITO DEL PERU contra NEGOCIACIONES EL PARANA S.A.C. y NANCY ROBERTA LAZO VIUDA DE MURRIETA sobre EJECUCION DE GARANTIAS, Expediente Nº 00477-2017-0-1903-JR-CI-01 del PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL DE MAYNAS, a cargo del Juez Dr. JUAN ANTONIO VEGA TELLO, especialista legal Dra. NATALI RIOS ARMAS, han dispuesto sacar a REMATE PUBLICO EN TERCERA CONVOCATORIA el 19 de agosto del 2019, los siguientes inmuebles: A las 3.00 p.m.: El inmueble ubicado en Pueblo Joven Versalles, Manzana I, Lote 19C- Etapa Segunda, del Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, inscrito en la partida electrónica N° P12019828 del Registro de Propiedad Inmueble de Iquitos.- TASACION: US$ 27,300.00 (VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS). BASE DEL REMATE, deducida conforme a Ley: US$ 13,149.50 (TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 DOLARES AMERICANOS). AFECTACIONES: Hipoteca hasta por la suma de US$ 39,006.96 a favor del Banco de Crédito del Perú inscrito en el asiento 00008 de la Partida Electrónica Nº P12019828 del Registro de Propiedad Inmueble de Iquitos. Inscripción de Demanda, a favor de NEGOCIACIONES EL PARANA S.A.C., inscrito en el Asiento 00009 de la Partida Electrónica Nº P12019828 del Registro de Propiedad Inmueble de Iquitos. A las 3.15 p.m.: El inmueble ubicado en Pueblo Joven Versalles, Manzana I, Lote 19- Etapa Segunda, del Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, inscrito en la partida electrónica N° P12017070 del Registro de Propiedad Inmueble de Iquitos. TASACION: US$ 42,600.00 (CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS). BASE DEL REMATE, deducida conforme a Ley: US$ 20,519.00 (VEINTE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 00/100 DOLARES AMERICANOS). AFECTACIONES: Hipoteca hasta por la suma de US$ 61,687.12, inscrito en el asiento 00011 de la Partida Electrónica Nº P12017070 del Registro de Propiedad Inmueble de Iquitos. Inscripción de Demanda, a favor de NEGOCIACIONES EL PARANA S.A.C., inscrito en el Asiento 00012 de la Partida Electrónica Nº P12017070 del Registro de Propiedad Inmueble de Iquitos. LUGAR DEL REMATE: En el Local del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Maynas, sito en la Av. Grau N° 720 – Plaza 28 de Julio, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas y Departamento de Loreto. Los postores oblarán el diez por ciento del valor de tasación, en efectivo y/o en cheque de gerencia (no debe tener sello de no negociable) y presentarán su arancel judicial por participación en remate (con copia del arancel y del DNI) suscribiendo dicho arancel, con número de expediente y generales de ley. Los honorarios del martillero público son por cuenta del adjudicatario de conformidad con el artículo 732° del Código Procesal Civil y están afectos al IGV. Informes: 992724273

SAUL RODOLFO MANTILLA SANEZ

Martillero Público

Registro Nacional Nº 119

V-3(01,02 y 05)F/4545

S/ 206.10