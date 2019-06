REMATE PUBLICO JUDICIAL EN PRIMERA CONVOCATORIA.

Expediente N° 248-2016.- En los seguidos sobre EJECUCION DE GARANTIAS por BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. – INTERBANK contra DISTRIBUCIONES ELSON S.A.C. y REPRESENTACIONES HILDA S.A.C., interviniendo Molinera Santa Clara S.A.C. en Calidad de Garante, el Sr. Juez que Despacha el PRIMER JUZGADO CIVIL – SEDE CENTRAL – CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO: Dr. JUAN ANTONIO VEGA TELLO y Secretaria Judicial: GABY GUZMAN CHAPIAMA, con intervención del Martillero Publico JORGE RAUL MANTILLA SANEZ, de Registro Nacional Profesional N° 233, han ordenado sacar a Remate Público en PRIMERA CONVOCATORIA: El Inmueble ubicado en el Lote 5, de la Manzana D, Primera Etapa (Con frente a la Avenida del Ejercito), del Pueblo Joven Morona Cocha, del Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas y Departamento de Loreto, con un Área de Terreno de 1,989.10 m2, cuyos linderos, medidas perimétricas y dominio corren inscritos en la Partida Electrónica N° P12010950 (Antecedente Registral: P12010723), del Registro de Propiedad Inmueble – Zona Registral N° IV- Sede Iquitos- SUNARP. Con una VALORIZACION COMERCIAL de: US$ 795,640.00 (Setecientos noventa y cinco mil, seiscientos cuarenta y 00/100 Dólares Americanos) y una BASE DE REMATE, deducida conforme a Ley de: US$ 530,426.67 (Quinientos treinta mil, cuatrocientos veintiséis y 67/100 Dólares Americanos). AFECTACIONES: 1) HIPOTECA.- Constituida por Molinera Santa Clara S.A.C. en Calidad de Garante, sobre el inmueble de su propiedad, hasta por US$ 696,185.00 en favor de Banco Internacional del Perú S.A.C., según Escritura Pública de fecha 20/08/2014 ante Notario Público de Maynas: Florentino Quispe Ramos (Asiento 00013 de la Partida N° P12010950).- 2) MODIFICACION DE HIPOTECA.- La Empresa Molinera Santa Clara S.A.C. con intervención de la Empresa Representaciones Hilda S.A.C. ratifican la Hipoteca inscrita en el Asiento 00013 de esta Partida a favor de Banco Internacional del Perú S.A.C., según Escritura Pública de fecha 17/03/2015, ante Notario Público: Florentino Quispe Ramos, en la Ciudad de Iquitos (Asiento 00015 de la Partida N° P12010950) y 3) Representaciones Hilda S.A.C. adquiere el Dominio del Inmueble registrado en esta Partida por compra de su anterior propietaria Molinera Santa Clara S.A.C. por S/. 360,000.00 (Asiento 00016 de la Partida N° P12010950)

DIA Y HORA DEL REMATE: El 17 de Junio del año 2019, a las 10.30 de la Mañana. LUGAR DEL REMATE: sito en Av. Grau N° 720- Plaza 28 de Julio, del Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto (Sede de la Corte Superior de Justicia de Loreto. POSTORES: Oblarán en efectivo o en Cheque de Gerencia NEGOCIABLE a nombre del postor el 10% del valor de la tasación y presentaran Arancel Judicial respectivo (Indicando N° de Expediente, Juzgado y DNI/ RUC). HONORARIOS: Del Martillero, por cuenta del Adjudicatario, de conformidad con Art. 17 y 18 del Decreto Supremo N° 008-2005-JUS- Reglamento de la Ley N° 27728- Ley del Martillero Publico. Inf. Al 997306076. JORGE RAUL MANTILLA SANEZ – MARTILLERO PUBLICO – Registro Nacional Nº 233.

JORGE RAUL MANTILLA SANEZ

Martillero Público

Reg. N° 233

V-6(06,07,10,11,12 y 13)F/4311

S/466.20